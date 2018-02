Pirmdien, 26. februārī, Barselonā durvis vēra pasaulē lielākā un ietekmīgākā industrijas izstāde "Mobile World Congress". Izstāde pulcē mobilo ierīču un ar to tehnoloģijām saistītus ražotājus un izstrādātājus no visas pasaules. Tajā apskatāmi aktuālākie šībrīža viedtālruņi un šogad pirmo reizi tajā atrodams arī LMT stends.

Izstāde norisinās astoņās lielās hallēs, taču, iespējams, saistošākā no tām ir halle nr. 3, kurā vienkopus pulcējušies aktuālāko telefonu ražotāji. Kā ierasts, milzīgos stendos apmeklētājus uzrunā "Huawei", "Samsung", LG, "Sony" un arvien lielāku uzmanību piesaistošā "Nokia". Izstādē plaši pārstāvēti arī mazāk pazīstami un mūsu pusē vispār nezināmi telefonu ražotāji no Meksikas, Indijas, Ķīnas un citām pasaules valstīm.

Katru gadu izstādē jaušama viena caurvijošās tēma. Iepriekš tās bija fitnesa ierīces, gudrās mājas palīgi, viss par un ap 5G, taču šogad tādu globālu vienojošo modes lietu nevar novērot. Tomēr ir divas tendences, kas jaušamas tieši viedtālruņos. Pirmkārt, lielākā daļa telefonu izskatās praktiski neatšķirami vienādi. Teju visiem ir spilgtas un spožas korpusu aizmugures. Dažiem tās ir no stikla, citiem no plastmasas. Reti kurš vairs piedāvā metāla vai metālam līdzīgus korpusus. Galvenokārt tas ir bezvadu uzlādes dēļ – caur metālu tā nedarbojas, tāpēc lielākie ražotāji saviem tālruņiem veido stikla korpusus. Citi ražotāji skrien pakaļ modei un arī taisa "stiklainus" korpusus neatkarīgi no tā vai zem tiem slēpjas bezvadu uzlādes ierīce, vai nē.

Otra tendence, kas novērojama tieši telefonos ir dažāda veida "mākslīgā intelekta" palīgi telefonu fotokamerās. Daudzos stendos bija redzami plastmasas ēdienu šķīvji, kucēni, puķes un dažādi portreti, kurus attiecīgais tālrunis spēj automātiski atpazīt un attiecīgi pielāgot fotokameras uzstādījumus. Viens no šīs tendences aizsācējiem ir "Huawei", kura rudenī prezentētajā "Mate 10" viedtālrunī ir iestrādāta "mašīnmācīšanās", kas atpazīst dažādus objektus. Tā īsti gan nav skaidrs, ko tieši lietotājam dod telefona kameras spēja atpazīt šniceli no pujenes, bet kaut kādu modes lietu jau katru gadu vajag.

Pārsteidzoši maz izstādē redzami "Apple" izstrādātā "FaceID" atdarinātāji. Vienīgi "Samsung" savā jaunajā "Galaxy S9" iestrādājis virtuālos cilvēciņus un mikimaušus, kas tiek "atdzīvināti" skenējot lietotāja seju. Pats "Apple" kā ierasts šajā izstādē nepiedalās,un tā pastarpinātā klātbūtne jūtama arvienam mazāk. Ja iepriekš izstādē varēja redzēt daudz risinājumus un produktus, kas radīti tieši "Apple" produktiem, tad šogad jau ir īpaši jāmeklē, lai tādus pamanītu.

Izstādē ir neiespējami nepamanīt LMT unikālo stendu. Tas nav liels, taču reti kurš izstādes apmeklētājs nepagriež galvu uz tā pusi. Lielajā balto kastīšu un spožo diožu gūzmā, latviešu koka garāža lieliski izceļas.

"Mobile World Congress 2018" vieno vairāk nekā 2300 izstādes dalībniekus un vismaz 108 tūkstošus apmeklētāju. Izstāde turpināsies līdz ceturtdienai.