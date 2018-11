"Šī gada jaunums festivālā – īpaša Investoru diena jeb platforma, kur aptuveni 150 jaunuzņēmēji tiksies ar investoriem, kuru kopējais investīciju portfeļa apjoms pārsniedz 1 miljardu ASV dolāru. Mēs ticam, ka Latvija ir vieta, kur rasties pasaules līmeņa idejām, kas var uzlabot darba un dzīves kvalitāti," teic "Digital Freedom Festival" līdzdibinātājs Uldis Leiterts.

Investoru vidū būs tādi ietekmīgi vārdi kā "Techstars", "500 Startups", "Rockstart", "Buran Venture", "Crypto Valley", "Starta Ventures", Džils un Karena Devori no "The Floor", Aleks Petrovs no "Bitfury Capital" u.c. – vairāk nekā 30 pasaules līmeņa akceleratoru un riska kapitāla fondu pārstāvji.

"Norvik Banka" valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels (Oliver Bramwell): ""Digital Freedom Festival" iepriekšējo divu gadu pieredze ir veiksmes stāsts tam, kā savest kopā investorus, jaunuzņēmējus un "FinTech" uzņēmumus, klāt pievienojot starptautiski pazīstamus viedokļu līderus. Mēs esam priecīgi būt šī festivāla oficiālā banka un piedalīties jaunu ideju, interesantu diskusiju un unikālu produktu dzimšanas brīdī."

Pasaulē vadošais akcelerators "500 Startups" jau trešo gadu Rīgā meklēs labākos sēklas stadijas Eiropas jaunuzņēmējus, dodot iespēju uzvarētājam piedalīties fināla atlases kārtā iekļūšanai akcelerācijas programmā un iegūt 150 000 ASV dolāru investīciju.

Vadošais Eiropas akcelerators "Rockstart" rīkos konkursu, lai atrastu labākos jauno tehnoloģiju ("Emerging Tech") jaunuzņēmējus reģionā. Konkursa uzvarētājam būs iespēja piedalīties fināla atlases kārtā "Rockstart" programmā Nīderlandē.

"EIT Climate-KIC" akceleratora, kas ir viena no Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas "Climate KIC" iniciatīvām, jaunuzņēmumu "pitch" konkursā izvērtēs uzņēmumus, kuri ar savu biznesa virzienu izvēlējušies risināt klimata pārmaiņu problēmas, veicinot videi draudzīgu tehnoloģisko risinājumu attīstību.

Savukārt LU studentu Biznesa inkubators organizēs jaunuzņēmumu "pitch" konkursu uzņēmumiem, kuri pārstāv blokķēdes tehnoloģiju risinājumus, radot iespēju studentiem kļūt par izciliem uzņēmējiem.

Investoru dienas noslēgumā notiks "ātrie randiņi" ar investoriem. Šis ir pasaulē populārs veids, kā operatīvi veidot kontaktus un attiecības ne tikai privātā, bet arī profesionālā jomā. Jaunuzņēmējiem pāris minūšu laikā "tête-à-tête" būs iespēja sevi pieteikt investoriem, kuri ir ieinteresēti konkrētā jaunuzņēmumu darbības lauciņā.

Investoru dienu varēs apmeklēt ar "Digital Freedom Festival" biļetēm.

"Digital Freedom Festival" konference, kas notiks no 30. novembra līdz 1. decembrim, galvenā tēma būs veltīta cilvēks-mašīna ("Human&Machine") tematikai. Konferencē notiks lekcijas un diskusijas par mākslīgo intelektu, kiberdrošību, viedajām pilsētām un digitālo detoksikāciju. Konference pulcēs vairāk nekā 1500 jaunuzņēmējus, investorus, korporāciju pārstāvjus un politikas veidotājus no visas pasaules.