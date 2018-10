"Digital Freedom Festival" sadarbībā ar starptautisko uzņēmēju, investoru un mentoru apvienību "Rockstart" no Nīderlandes rīko konkursu, lai atrastu labākos jauno tehnoloģiju ("Emerging Tech") jaunuzņēmējus reģionā. Konkursa uzvarētāji iegūs iespēju piedalīties fināla atlases kārtā Eiropas vadošā akceleratora "Rockstart" programmā Nīderlandē.

Konkursa uzvarētājam būs iespēja pretendēt uz 20 000 eiro naudas balvu, 80 000 eiro netiešo finansējumu par biroja telpu īri un mentoru atbalstu, kā arī vairāk nekā 50 dažādu citu atbalsta rīku, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 100 000 eiro.

"Rockstart" līdzdibinātājs un vadītājs Runs Teils: "Digital Freedom Festival ir unikāla konference, jo tā izaicina tehnoloģiju "status quo" lomu sabiedrībā. Konferences nelielais izmērs ir ideāla vieta savstarpējo kontaktu dibināšanai un ideju apmaiņai ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Mēs, "Rockstart" komanda, esam nodibinājuši vairākus ļoti vērtīgus kontaktus un satikuši talantīgus jaunuzņēmējus, tāpēc ar lielām cerībām raugāmies arī uz šo gadu!"

Konkursam izvēlētie jaunuzņēmēji iegūs iespēju prezentēt savu ideju vietējiem un starptautiskiem investoriem, medijiem un citiem festivāla apmeklētājiem. Savukārt trīs labākās jaunuzņēmumu komandas iegūs iespēju prezentēt savu uzņēmumu uz lielās "Digital Freedom Festival" skatuves š.g. 30. novembrī.

"Digital Freedom Festival" līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa: "Kopā ar mūsu lojālo partneri "Rockstart" vēlamies sniegt vēl vienu iespēju jaunuzņēmējiem parādīt sevi plašākai tehnoloģiju pasaulei. Pārliecinoša produkta prezentācija sevī ietver 30% veiksmes garantu, tāpēc esiet gatavi smagai cīņai par investoru sirdīm un finansēm."

Dalība konkursam jāpiesaka līdz š.g. 19. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu šeit. Finālisti (10-15 uzņēmumi) tiks paziņoti š.g. 2. novembrī.

Pagājušā gada "Rockstart" konkursa uzvarētājs bija uzņēmums "Let's Enhance" no Ukrainas, kas attīsta tehnoloģiju attēlu izšķirtspējas palielināšanai un attēla graudainuma novēršanai, aizvietojot iztrūkstošās daļas un ļaujot attēlam izskatīties dabiski.

Atgādinām, ka šogad "Digital Freedom Festival" ietvaros jaunuzņēmumi var pieteikties arī viena no pasaules ietekmīgākā akceleratora "500 Startups" konkursam sēklas stadijas uzņēmumiem.

"Rockstart" ir pirmais daudznozaru jaunuzņēmumu akcelerators Eiropā. Tas dibināts 2011. gadā Amsterdamā ar mērķi piedāvāt jaunuzņēmējiem pieeju tirgum, zināšanām un jaunuzņēmumu kopienai. Kopš dibināšanas "Rockstart" ir kļuvis par ekspertu dažādu nozaru, piemēram, digitālā veselība, viedā enerģētika, mākslīgais intelekts – ekosistēmu veidošanā. "Rockstart" ar savām akcelerācijas vertikālēm aktīvi veido uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo infrastruktūru pasaulē. Kopš dibināšanas "Rockstart" ir investējis vairāk nekā 100 jaunuzņēmumos, tos atbalstījis ceļā uz 63 miljonu investīciju iegūšanu, algojot vairāk nekā 630 darbinieku. "Rockstart" ir starptautiska apvienība ar vairāk nekā 40 profesionāļiem, kurus vieno aicinājums atbalstīt un stiprināt jaunuzņēmējus, lai veicinātu to izaugsmi un veidotu labāku pasauli.

"Digital Freedom Festival" ir globāls tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāls, kurā no 30. novembrim līdz 1. decembrim Rīgā pulcēsies tehnoloģiju un jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un iedvesmojoši runātāji no visas pasaules, lai meklētu atbildes, kā uzņēmēji, sabiedrība un politikas veidotāji var labāk sadarboties un izmantot tehnoloģiju radītās priekšrocības. 2017. gadā "Digital Freedom Festival" apmeklēja 1300 tehnoloģiju un jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un studenti no 36 valstīm. Konferences tiešraidei bija vairāk nekā 9000 skatījumu.

1 Jaunās tehnoloģijas, kas šobrīd tiek attīstītas vai tiks attīstītas tuvāko 5-10 gadu laikā ar mērķi mainīt uzņēmējdarbības un sociālo vidi. Tās ietver informācijas tehnoloģijas, bezvadu datu pārraidi, cilvēka un mašīnas saskarsmi, biotehnoloģijas, robotiku u.c ("Business Dictionary").