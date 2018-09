Lai arī pirms laba laika medijiem kļuva zināms, ka šogad tiks prezentēti trīs jauni "iPhone" modeļi – ar 5,8, 6,1 un 6,5 collu ekrānu – pagaidām nevienam nebija ne jausmas, kā "Apple" tos nodēvēs. Šobrīd kļuvis zināms, ka mazākais modelis iegūs "iPhone Xs" nosaukumu, kamēr lielākajam līdz šim tika pieļauta "Pro" piebilde nosaukuma, līdzīgi kā planšetēm "iPad Pro", tomēr tagad kļuvis skaidrs, ka "Apple" turpinās unikālu nosaukumu piešķiršanu savam vislielākajam viedtālrunim.

Tādējādi "Apple" vairs neplāno izmantot "Plus" piebildi modeļa nosaukumā (kas tiek izmantots kopš "iPhone 6 Plus" modeļa), bet tā vietā izmantos "Max". Visticamāk, tas ir saistīts ar to, ka "iPhone Xs Plus" angļu valodā ir grūtāk izrunājams nekā "iPhone Xs Max". Tomēr joprojām paliek mīkla, kā "Apple" sauks vidējā izmēra viedtālruni ar 6,1 collu ekrānu.

Tikmēr vācu izdevums "Macerkopf" ir nosaucis potenciālās jauno "iPhone" modeļu cenas Eiropā. Atsaucoties uz dažādiem avotiem, tiek norādīts, ka jaunais "iPhone" ar 6,1 collas LCD ekrānu maksāšot 799 eiro, bet "iPhone Xs" ar 5,8 collu OLED – 909 eiro. Savukārt 6,5 collu ekrāna "iPhone Xs Max" cena būšot 1149 eiro. Tās ir tādas pašas cenas, kādas "Apple" šobrīd prasa par "iPhone 8", "iPhone 8 Plus" un "iPhone X".

Jaunās paaudzes "iPhone" viedtālruņus "Apple" prezentēs trešdien, 12. septembrī, pulksten 20 pēc Latvijas laika.