Svinīgā ceremonijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē 25. maijā nosaukti laureāti vienam no augstākajiem Latvijas informācijas tehnoloģijas (IT) nozares apbalvojumiem – Eižena Āriņa balvai datorikā 2017.

Par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā balvu saņēma Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs Dr. habil. sc. ing., Prof. Jurijs Merkurjevs (attēlā pa labi), bet par praktisku ieguldījumu datorikā apbalvots tika Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) vadošais pētnieks Dr.dat., Prof. Guntis Bārzdiņš (attēlā pa kreisi).

Profesora Eižena Āriņa balvu datorikā pasniedz uzņēmums "Exigen Services Latvia", Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds. Balva tiek pasniegta par praktisku ieguldījumu datorikā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, vai par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā.

Dr. habil. sc. ing., Prof. Jurijs Merkurjevs ir zinātniskās skolas sarežģītu sistēmu modelēšanā un simulēšanā Latvijā dibinātājs un vadītājs. Viņa vadībā ir izstrādāti jauni efektīvi risinājumi modelēšanas un simulēšanas metodoloģijā.

Tāpat viņa vadībā starptautiskā projekta "INFROM" ietvaros izstrādātā platforma vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam ir aprobēta Latvijas pašvaldībās, veicot Daugavas plūdu, Lubānas ezera, Madonas pilsētas un novada mežu monitoringu. Šī platforma nodrošina iespējas plūdu īstermiņa prognozēšanai. Šādi vairāk nekā 340 zinātnisku publikāciju autors aktīvi pārstāv Latviju starptautiskajā arēnā.

Kategorijā par praktisku ieguldījumu datorikā Eižena Āriņa balvu datorikā saņēma Dr.dat., Prof. Guntis Bārzdiņš. Profesora vadībā LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā jau 10 gadus tiek veikti fundamentāli un praktiski pētījumi dabiskās valodas automātiskā semantiskajā analīzē un citos mākslīgā intelekta virzienos.

Viens no jaunākajiem sasniegumiem ir inovatīvas mašīnmācīšanās metodes izstrāde un tās sekmīga pielietošana. Metode prestižajās starptautiskajās sacensībās "SemEval-2016" tika atzīta par tā brīža pasaulē precīzāko rīku nozīmes reprezentācijas izguvei no angļu valodas teksta. Gunta Bārzdiņa vadībā izstrādātā semantiskās analīzes tehnoloģija ir pielāgota arī latviešu valodai un ir ieviesta mediju monitoringā SIA "LETA" un tiek izmantoti arī Eiropas vadošajās ziņu aģentūrās "BBC" un "Deutsche Welle".

"Visi laureāti ieguldījuši milzīgu darbu gan IT nozares attīstībā, gan arī sekmējuši Latvijas informācijas sabiedrības izpratni par informācijas tehnoloģijām. Ļoti bieži ikdienā plaši izmantoto risinājumu izstrādātāji paliek aizkadrā, tāpēc ar Eižena Āriņa balvu datorikā varam izcelt nozares "spožos" prātus un pastāstīt par viņiem plašākai sabiedrībai. Latvijā ir daudz ļoti talantīgu speciālistu – mums ir, ar ko lepoties," skaidro "Exigen Services Latvia" valdes priekšsēdētājs Māris Dreimanis.

Atzinības rakstus par teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā saņēma Latvijas Universitātes docents Aleksandrs Belovs, kurš sniedzis lielu ieguldījumu pasaules līmeņa teorētiskajā datorzinātnē, sekmīgi attīstot jaunus kvantu algoritmus nākotnes tehnoloģijai – kvantu skaitļošanai, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes, ITF profesors, vadošais pētnieks Pēteris Rivža, kurš daudzpusīgi darbojies IT zinātnes attīstībā un veicis pētījumus tādos virzienos kā sistēmu analīze un modelēšana, informācijas drošība, reģionu ekonomiskā analīze un modelēšana, lauksaimniecības informatizācija un ražošanas procesu matemātiskā modelēšana.



Atzinības rakstus par praktisku ieguldījumu datorikā saņēma "BT1" projekta "RIGA COMM" vadītājs Andris Breške, kurš izveidoja un vada Baltijā lielāko biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstādi "RIGA COMM". SIA "Custom 3D Tech" tehniskais ortopēds – 3D dizaineris Fricis Pirtnieks, kurš radījis digitālu risinājumu "WiDE", kas ļauj ievērojami samazināt tehnisko palīglīdzekļu, piemēram, ortožu un protēžu, individuālās pielāgošanas laiku. "Ecommerce Accelerator" izpilddirektors Valdis Bergs, kura vadībā izstrādāta metode, kā izmantot esošo maksājumu administrēšanas (banku) infrastruktūru, lai nodrošinātu atvieglojumu aprēķināšanu, izmantojot MasterCard norēķinu karti.

Ar visiem finālistiem var iepazīties Eižena Āriņa balvas datorikā mājaslapā. Latvijas datorzinātnes pamatlicēja profesora Eižena Āriņa balva datorikā tiek pasniegta Latvijas IT nozares profesionāļiem un zinātniekiem par ieguldījumu Latvijas informātikas attīstībā. Tas ir augstākais individuālo sasniegumu novērtējums Latvijas IT nozarē. Balva tiek piešķirta kopš 2000. gada, un to var iegūt vienu reizi mūžā.