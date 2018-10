Svinīgā ceremonijā nosaukti laureāti vienam no augstākajiem Latvijas informācijas tehnoloģijas (IT) nozares apbalvojumiem – Eižena Āriņa balvai datorikā.

Šogad balvu ieguva Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais direktors Modris Greitāns, kura vadībā ir izstrādātas vairākas viedas sistēmas medicīnas, industrijas un transporta pielietojumiem, tai skaitā izstrādāts pirmā pašbraucošā auto Latvijā risinājums, kas atzīts par vienu no Latvijas zinātnes aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem.

Profesora Eižena Āriņa balvu datorikā pasniedz uzņēmums "Emergn", Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonds. Balva tiek pasniegta par praktisko un teorētisko ieguldījumu IT jomā, kā izstrādājot, tā ieviešot novatoriskus un sabiedrībai nozīmīgus IT risinājumus.

"Latvijā ļoti labi pazīst kordiriģentus, bet zinātniekus un talantīgākos nozares pārstāvjus tikai retais. Taču tieši IT nozare ir viena no tām, kur katru dienu mūsu speciālisti sasniedz atzīmēšanas vērtus panākumus. Mums jāpārstāj būt pāri mēram paškritiskiem un kautrīgiem, tā vietā vairāk jāizceļ paveiktais. Šī balva sniedz lielisku iespēju izcelt un pateikties spožākajiem prātiem ne tikai par viņu sasniegto, bet arī par nozares un valsts kopējās attīstības veicināšanu," uzsver AS "Emergn" valdes priekšsēdētājs Pēteris Krastiņš.



"Paldies organizatoriem un žūrijai par augsto novērtējumu. Katrs no Eižena Āriņa balvas dalībniekiem ir pelnījis uzslavas par sniegto ieguldījumu IT nozares attīstībā. Tāpat vēlos pateikties Jānim Bārzdiņam, no kura esmu daudz mācījies," uzsver Modris Greitāns, kurš vadījis un realizējis dažādu veidu zinātniski pētnieciskos projektus saistībā ar viedu iegultu kooperatīvu sistēmu attīstīšanu un to pielietojumu, tostarp vadījis Valsts pētījumu programmu IT "SOPHIS", kā arī strādājis vairākos starptautiskos pētniecības projektos. Tāpat viņš ne tikai piesaista, bet arī sniedz iespēju attīstīties topošajiem zinātniekiem, jo vairāk nekā puse no kopumā 80 zinātnieku kolektīva ir jaunieši ar nesen vai tikko iegūtu augstāko izglītību.

Eižena Āriņa balvas datorikā atzinības rakstus saņēma "ZoomCharts" vadītājs Jānis Volbergs, kura izstrādātā tehnoloģija attīstījusi jaunu sadaļu datu izpētes laukā; Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors Dzintars Tomsons, kura vadībā Liepājas Universitātē ir izstrādātas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas datorzinātņu jomā un Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma "Datorika"; RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesore, vadošā pētniece Mārīte Kirikova, kura kopš 1995. gada attīsta informācijas sistēmu projektēšanas jomu Latvijā, īpaši koncentrējoties uz sistēmu analīzi, prasību inženieriju un zināšanu vadību.

Vēl atzinības rakstus saņēma arī Banku augstskolas programmas direktore Sintija Deruma par vairāk nekā 10 gadus ilgo darbu pie Latvijas nozīmīgākajiem kiberdrošības nozares attīstības projektiem un iesaistīšanos gan kiberdrošības pētniecībā, gan kiberdrošības izglītības procesos; "Learn IT" līdzdibinātāja un vadītāja Elīna Ingelande, kuras veidotā programmēšanas skola bērniem "Learn IT" ir viena no lielākajām Latvijā; Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns, kurš aizsāka sistēmbioloģijas nozares attīstību Latvijā, specializējoties sistēmbioloģijas datormodelēšanas aspektos.

Savukārt "ClearAid" vadītājs Helvijs Smoteks no organizatoriem saņēma labas idejas apliecinājumu par ieguldīto darbu pie tā, lai, izmantojot blokķēdes pozitīvos aspektus, palīdzētu labdarības organizācijām efektīvāk un ātrāk apstrādāt ziedojumus un ziedotājiem dotu pārredzamību par ziedojumu izlietojumu.

Latvijas datorzinātnes pamatlicēja profesora Eižena Āriņa balva datorikā tiek pasniegta Latvijas IT nozares profesionāļiem un zinātniekiem par ieguldījumu Latvijas informātikas attīstībā. Tas ir augstākais individuālo sasniegumu novērtējums Latvijas IT nozarē. Balva tiek piešķirta kopš 2000. gada, un to var iegūt vienu reizi mūžā.