Atzīmējot pirmās radio pārraides Latvijā 92. gadadienu un Latvijas radiofonijas pamatlicēja inženiera Jāņa Lintera 138. dzimšanas dienu, 3. novembrī Rīgas radio un televīzijas tornī 15 Latvijas elektronisko sakaru nozares speciālisti saņēma augstāko profesionālo novērtējumu – inženiera Jāņa Lintera fonda apbalvojumu. Tā ir atzinība un pateicība par izciliem nopelniem Latvijas elektronisko sakaru attīstībā un ekspluatācijā.

Kandidātus apbalvojumam izvirzīja seši elektronisko sakaru nozares komersanti, kā arī nozari uzraugošā Satiksmes ministrija. Laureātus apstiprināja inženiera Jāņa Lintera fonda valde. Tās priekšsēdētājs Gundars Strautmanis uzsver: "Fonda apbalvojumu piešķir personai par konkrēta nozīmīga darba veikumu vai par darba ieguldījumu kopumā noteiktā laika periodā. Šī gada laureāti saņēma atzinību gan par inovatīvu pakalpojumu ieviešanu, nozares attīstības veicināšanu, jaunu tehnoloģiju radīšanu, kā arī par nozares normatīvo aktu pilnveidošanu."

Šogad inženiera Lintera apbalvojumu saņēma Dainis Valdmanis no Satiksmes ministrijas, Vivita Belogrudova, Edgars Gončars, Elīna Lidere, Aivars Pakalns, Zane Zolberga no "Latvijas Mobilais Telefons" SIA, Krišjānis Antons, Kristīne Vizule, Atis Aleksandrovs, Jānis Strazdiņš no SIA "Tele2", Intars Kampuss no VAS "Elektroniskie sakari", Jānis Strumpmanis no SIA "CSC Telecom" un Ilmārs Markovskis, Ina Kārkliņa un Romāns Višņakovs no VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

Latvijas Telekomunikāciju kluba valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis apbalvojuma pasniegšanas svinīgajā sēdē īpaši pateicās Latvijas Valsts radio un televīzijas centram par doto iespēju nozares augstāko apbalvojumu pasniegt Rīgas radio un televīzijas tornī. Tornis regulāru radio un televīzijas apraidi nodrošina kopš 1986. gada, tādējādi turpinot inženiera Jāņa Lintera darbu, kura vadībā 1925. gada 1. novembrī darbu uzsāka pirmais radioraidītājs Latvijā.



27 gadu laikā kopš tiek pasniegts inženiera Jāņa Lintera fonda apbalvojums to saņēmuši gandrīz 600 elektronisko sakaru nozares speciālisti. Laureāti kopā ar medaļu, krūšu nozīmīti un atzinības rakstu saņēma arī emeritētās ķīmijas doktores, Jāņa Lintera apbalvojuma laureātes, Mildas Pormales grāmatu "Kā spoža stīga... Latvijas radio tēvs Jānis Linters".

"Man lielākais brīnums dabā ir cilvēks. Radio ir tikai viens no viņa darbiem!" teicis Linters, un šie vārdi ierakstīti arī Lintera apbalvojuma laureātu atzinības rakstos.