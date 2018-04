Trešdien, 18. aprīlī, "Nokia" markas telefonu ražotājs "HMD Global" Latvijā oficiāli prezentēja jaunākos "Android" operētājsistēmas viedtālruņus un klasiskā "Nokia 8110" jauno versiju, kas pārdošanā Latvijā nonāks jau tuvākā mēneša laikā.

Latvijā parādītie "Nokia" jaunākie tālruņu modeļi pasaules pirmizrādi piedzīvoja Barselonas Mobilajā kongresā februāra beigās. Sabiedrības plašāko rezonansi izpelnījās "Nokia 8110 4G" modelis jeb tautā sauktā "banāna" atgriešanās. Šoreiz šis podziņu telefons ir apveltīts ar 4G tīkla atbalstu, interneta piekļuves punkta nodrošinājumu (hot-spot) un dažādu "Google" aplikāciju atbalstu. Šis "podziņu tālrunis" Latvijā gaidāms jūnijā un maksās 89 eiro.

Savukārt kā populārākos "Nokia" jaunos viedtālruņus Latvijas tirgū "HMD Global" plāno jauno "Nokia 6" un "Nokia 7 plus". Pirmais no tiem ir pagājušā gada tāda paša nosaukuma modeļa jaunā versija, kura no iepriekšējās pamatā atšķiras ar jaudīgāku procesoru – "Snapdragon" 400. sērijas mikroshēmu nomainījis jau pakāpienu augstākais "Snapdragon 630". Šis modelis tirdzniecībā Latvijā nonāks maijā un maksās no 279 eiro.

Savukārt jaunākajām industrijas tendencēm atbilstošais ir "Nokia 7 plus" ar sešu collu ekrānu, kuram malu attiecība ir 18:9, ir jaunākais un jaudīgākais vidējās klases procesors "Snapdragon 660", kā arī fotokameras ar "Zeiss" optiku. Šis viscaur alumīnija viedtālrunis pārdošanā nonāks maijā un maksās 399 eiro.

Vēl no jaunākajiem "Nokia" viedtālruņiem Rīgā tika parādīts markas vislētākais "Android" modelis "1" (94 eiro), kas paredzēts tiem, kuri no "podziņu telefona" pirmo reizi pāriet uz viedtālruni. Savukārt "Nokia 8 Sirocco" ir šī Somijā bāzētās kompānijas flagmanis (789 eiro), kam no stikla ir arī korpusa aizmugure, nodrošinot ne tikai elegantu dizainu, bet arī bezvadu lādēšanu.

Visi "Nokia" viedtālruņi ir ar "Android" operētājsistēmas jaunāko versiju "Oreo". Turklāt "Nokia" ir arī "Google" jaunizveidotās "Android One" saimes pārstāvis, kas apliecina, ka "Nokia" regulāri (katru mēnesi) lietotājiem izlaiž jaunākos "Google" drošības atjauninājumus, kā arī nodrošina jaunāko operētājsistēmas versiju, kurā praktiski nav nekādu izmaiņu "Google" izpildījumam (tā saucamais "tīrais Android").