Foto: Pašmāju jaunuzņēmums izstrādājis velosipēda aksesuāru diennakts tumšajam laikam

Gabriele Zedlmeiere (Gabriele Zedlmayer) ir sociālā inovatore, un viņa strādā ar daudzām globālām organizācijām, kuras nodarbojas ar sociālām un vides aizsardzības problēmām. Viņa ir viena no Top 500 "Twitter" Korporatīvās sociālās atbildības influencerēm un žurnāls "Elle" 2016. gadā ir nodēvējis viņu par vienu no ''10 Power Women to be Watched'' (10 Spēcīgas sievietes, kurām jāpievērš uzmanība). Īsā sarunā pirms vizītes ar " Digital Freedom Festival " Rīgā, viņa piemin sociālo inovāciju, ko tas nozīmē un kāpēc tas ir svarīgi.