2. oktobrī norisinājās pirmais "Testing Hackathon", kurā savas prasmes pārbaudīja gan profesionāli un pieredzējuši testētāji, gan topošie jomas speciālisti. "Testing Hackathon" uzvaras laurus plūca komanda "KISS". Starp labākajiem bija arī komandas no "Neotech Development" un "Accenture". Komandu galvenais uzdevums bija izstrādāt automatizētus testus reālam projektam pietuvinātos apstākļos.

"Testing Hackathon", kas tika rīkots sadarbībā ar "Accenture Latvia", dalībniekiem testējamā lietotne bija jāanalizē ierobežotā laika periodā. Tā bija jāizvērtē, kā arī jāpiedāvā un jāspēj ieviest lietotnes automātiskā testēšana. Dalībnieki prezentēja piedāvātos risinājumus, kā arī atbildēja uz žūrijas un auditorijas jautājumiem. Lai noteiktu labākos, žūrija vērtēja sadarbību komandā, programmas koda kvalitāti un pareizo uzbūvi, funkcionalitātes pārklāšanu un atrastās kļūdas.

"Latvijā tas bija pirmais šāda veida pasākums, kurā vienlaicīgi sacentās testētāji un programmētāji. Astoņas komandas pieņēma aicinājumu pārbaudīt savas spējas sarežģītu uzdevumu risināšanā. Neraugoties uz to, ka daudziem tas bija pirmais šāda veida pasākums, visas komandas veiksmīgi izstrādāja un prezentēja savus automatizētos testus. Hakatona nobeigumā dalībnieki aktīvi apsprieda un mācījās no konkurentu risinājumiem, un vienbalsīgi piekrita piedalīties nākamajā testēšanas hakatonā," stāsta TAPOST "Testing Hackathon" idejas autors, "Accenture" Testēšanas grupas vadītājs Latvijā Jurijs Grigorjevs.

"Testing Hackathon" norisinājās konferences "TAPOST 2018" ietvaros 2. oktobrī. Paralēli "Testing Hackathon" bija arī vairākas testēšanai veltītas mācību darbnīcas, kas balstītas uz praktisko risku, automātisko testu un ietvaru uzlabošanu, turklāt tiks parādīts, kā optimālāk atrast un novērst kļūdas pirms programmatūras ieviešanas.



TAPOST ir viena no vadošām testēšanas konferencēm Baltijā, kura ik gadu pulcē vairāk nekā 300 augsta līmeņa programmatūras testēšanas speciālistu no Eiropas. Šogad konferencē vislielākā uzmanība tika veltīta testēšanas automatizācijas efektivitātes uzlabošanai, kā arī moderniem rīkiem un inovatīvām testēšanas pieejām. Šī gada tēma ir "The Ultimate Test Automation".

Konference norisinājās no 2. līdz 3. oktobrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās. Konferenci organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Latvijas IT klasteris sadarbībā ar ISTQB. "TAPOST 2018" partneri ir "Accenture Latvia", "Evolution Latvia" un "Tieto Latvia".