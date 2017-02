Aizvien vairāk televīzijas kanālu pasaules satelītu tīklā tiek apraidīti HD un Ultra HD kvalitātē un šī tendence šogad turpināsies, norāda viens no lielākajiem tirgus spēlētājiem - satelītu operators "SES S.A." (SES).

SES pērnajā gadā esot saglabājis pasaules līdera pozīcijas augstas izšķirtspējas televīzijas (High Definition TV — HDTV) attīstības jomā, pārstāvot vislielāko HD un Ultra HD (UHD) platformu.

2016. gadā SES tīkla HD kanālu skaits palielinājās par 7%. Šobrīd 33% no visiem 7538 SES tīkla kanāliem tiek piedāvāti HD kvalitātē. Turklāt SES piederot 27% no visiem pasaules HD kanāliem. Vairāk nekā 60% no visiem SES tīkla kanāliem tagad tiek pārraidīti izmantojot MPEG-4 saspiešanas standartu, portālu "Delfi" informē SES komercdirektors Ferdinands Kaizers.

Vispārējo SES attīstību HDTV nozarē — HDTV kanālu skaita pieaugumu par 14% jeb par 750 kanāliem — galvenokārt sekmējusi pieaugošā HDTV popularitāte Eiropā. Straujo attīstību sekmējis HDTV popularitātes pieaugums arī Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā.

Patlaban SES ir noslēgti tirdzniecības līgumi par 21 UHD kanālu. Ja pirms gada tie bija astoņi kanāli, tad šobrīd uzņēmum apraida gandrīz 50% no visas pasaules UHD satelīta kanāliem.

Satelīta SES-9 palaišana un uzņēmuma virzība SES HD un Ultra HD nozarē ievērojami sekmējusi arī attīstību Āzijas tirgos, kur uzņēmums darbojas ar savu diferencēto stratēģiju. Šogad tiek plānots palaist satelītu SES-10 un SES-15, lai nostiprinātu tieši pozīcijas ASV.

"Pateicoties kanālu portfeļa paplašināšanai un jaunu uzņēmumu pārņemšanai 2016. gadā, SES ir radījis stabilus priekšnosacījumus turpmākām izaugsmes iespējām, jo īpaši jaunajos tirgos. Mūsu aizsāktā programma ir dinamisks izaugsmes mehānisms. Aizvien vairāk kanālu tiek apraidīti HD un Ultra HD kvalitātē, tādēļ 2017. un turpmākajos gados tiek prognozēta strauja SES video segmenta izaugsme un attīstība," norāda Kaizers.

SES visā pasaulē nodrošina diferenciētu un mērogojamu GEO-MEO, izmantojot vairāk nekā 50 satelītus ģeostacionārajā zemes orbītā un 12 vidējā zemes orbītā.