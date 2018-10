Salīdzinājumā ar 2016. gadu, pērn SIA "Huawei Technologies Latvia" apgrozījums pieaudzis par 23% jeb 4,252 miljoniem eiro, savukārt uzņēmuma peļņa sarukusi vairāk nekā trīs reizes.

SIA "Huawei Technologies Latvia" 2017. gadā turpināja sadarboties ar Latvijas un Igaunijas telekomunikāciju operatoriem un palielināja terminālu un mobilo telefonu tirgus daļu, sacīts uzņēmuma gada pārskatā.

Uzņēmuma ieņēmumi no preču pārdošanas pagājušajā gadā veidoja 22,039 miljonus eiro, savukārt ieņēmumi no telekomunikācijas pakalpojumiem bija 696 tūkstoši eiro. Uzņēmums ieņēmumus 90,9% apmērā no apgrozījuma guvis Latvijā, bet pārējos – Eiropas Savienības un citās valstīs.

Pagājušajā gadā SIA "Huawei Technologies Latvia" nodarbināja vidēji astoņus darbiniekus, savukārt tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā veidoja 1,919 miljonus eiro.

Šogad uzņēmums plāno turpināt terminālu un mobilo telefonu izplatīšanu un "Huawei" zīmola popularizēšanu Latvijas tirgū.

SIA "Huawei Technologies Latvia" dibināts 2005. gadā, tā pamatkapitāls ir 85 372 eiro un vienīgais īpašnieks ir Nīderlandē reģistrētais uzņēmums "Huawei Technologies Cooperatief U.A.".

SIA "Huawei Technologies Latvia" neto apgrozījums 2016. gadā sasniedza gandrīz 18,484 miljonus eiro un tā peļņa pēc nodokļiem bija 245 tūkstoši eiro. Tajā gadā uzņēmumā strādāja 13 darbinieki un valsts kopbudžetā nodokļu maksājumos tas samaksājis 1,554 miljonus eiro.