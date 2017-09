18. – 19. septembrī, Rīgā, "Tallink Hotel Riga" konferenču centrā notiek pirmā "DevOpsDays Riga 2017" konference, kura vienos aptuveni 250 informācijas tehnoloģiju (IT) nozares ekspertus un interesentus no visas Baltijas.

Konferencē uzstāsies lektori no "Pivotal Software", "RedHat", "Accenture", "Chef", "Meduza" u.c. Lektoru vidū ir vairāki pasaulē zināmi "DevOps" entuziasti, kā arī vairāki šīs kustības aizsācēji, piemēram, Kriss Beitārts un Mandi Valls.

""DevOpsDays Riga 2017" konferencē īpaši interesantai ir jābūt Marka Smaleja darbnīcai "The Phoenix" Project, kas pasaulē iegūst aizvien lielāku popularitāti un ir balstīta uz slavenās grāmatas The Phoenix Project notikumiem. Gaidu arī vairākas tehniska rakstura prezentācijas, no kurām ļoti vēlos dzirdēt Krisa Van Teina lekciju," norāda "Accenture DevOps" nodaļas vadītājs Latvijā Uldis Karlovs-Karlovskis.

Konferencē lektori sniegs ne tikai teorētisku informāciju par "DevOps" principiem, bet arī dalīsies ar savu pieredzi un praksē gūtajām atziņām. Konferencē tiks pārrunātas tādas "DevOps" tēmas kā "DevOps" rīki, mākoņservisi un risinājumi, konteineru tehnoloģijas, "DevOps" filozofija, kultūra utt.

Konferencē būs iespēja dzirdēt uzrunas arī Ignites formātā, kad runātājam izklāstam tiks dotas 5 minūtes un 20 slaidi. Ikvienam konferences apmeklētājam būs iespēja iesaistīties aktuālo tēmu apspriešanā. Katru dienu Open–Space formātā būs iespēja pieteikt tēmu diskusijai, par to balsot, lai vēlāk izvēlētos populārāko tematu, ko apspriest nelielās grupās.

Plašāk ar programmu un lektoriem var iepazīties konferences mājas lapā, kā arī "DevOpsDaysRiga" Facebook un Twitter kontos.