Dienvidkorejas tehnoloģiju uzņēmuma " Samsung " jaunākie "Galaxy A" sērijas viedtālruņi Latvijas tirgū būs pieejami no 3.februāra, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvji.

Savukārt no 23.janvāra līdz 29.janvārim ierīces varēs iepriekšpasūtīt. Rezervējot kādu no jaunajiem "Galaxy A" sērijas tālruņiem, lietotāji to kopā ar "Level Box Slim" bezvadu skaļruni saņems vēl pirms oficiālās pārdošanas sākuma.

"Samsung Galaxy A5" aptuvenā mazumtirdzniecības cena Latvijā būs no 429 eiro, bet "Galaxy A3" - no 329 eiro.

"Samsung Electronics" laidis klajā jaunāko "Galaxy A" telefonu sēriju, kas Eiropā būs pieejama divos variantos - 5,2 collu A5 un 4,7 collu A3.

Jaunās sērijas telefoniem ir uzlabota kamera un citas ērtas funkcijas. "Galaxy A" telefoniem ir "premium" klases metāla rāmis un 3D stikla aizmugure. Jaunajiem "Galaxy A" ir uzlabota priekšējā un aizmugurējā 16 megapikseļu kamera, kuras tehnoloģijas nodrošina īpaši precīzu autofokusu. Tāpat pirmo reizi "Galaxy A" sērijai ir IP68 standartam atbilstoša ūdens un putekļu aizsardzība.

"Galaxy A" telefoni Latvijā būs pieejami trijās krāsās.