Informācijas tehnoloģijas (IT) ir ļoti plašs jēdziens, un tas apgrūtina dzīvi visiem, kuri vēlas mācīties šajā nozarē vai mainīt savas karjeras virzienu. Kā pareizi un laicīgi saprast, kur lielā nauda atnāks nevis "vakar", bet rīt?

"Gartner" analītiskā atskaite ir nevis cipargalvām, bet gan solīdiem biznesmeņiem. Tieši tādēļ skaitļi šajā atskaitē ar vairākām nullēm aiz tiem rāda, kurās sfērās ir vērts šobrīd mesties iekšā.

Tas gan nenozīmē, ka IT nozarē gaida tikai programmētājus, norāda "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

"Informācijas tehnoloģijas ir plaša nozare, kas dod iespējas cilvēkiem attīstīt savas stiprās puses un labās īpašības apvienot ar IT zināšanām, tādējādi kļūstot par pieprasītiem speciālistiem. Diemžēl IT nozare nav izvairījusies no stereotipu lamatām, kurās sapinās daudzi. Piemēram, cilvēkiem liekas, ka visi ar IT nozari saistītie darbinieki programmē, taču tā nebūt nav. Nozarē pieprasīti ir arī testētāji, sistēmu vai datortīklu administratori, projektu vadītāji, konsultanti, projektētāji-arhitekti, drošības speciālisti, datu analītiķi, UX vai web dizaineri. Pēdējā laikā aktuāla tēma IT nozarē ir viss, kas ir saistīts ar automatizāciju, piemēram, programmatūras procesu automatizācija un biznesa procesu automatizācijas analītika," skaidro Jegorovs.

Ja aplūko "Gartner" atskaiti, tad redzams, ka finansiālā ziņā perspektīvākie ir deviņi IT attīstības virzieni. Ar tiem iepazīties ir noderīgi ne vien jauniešiem, kuri vēl tikai apsver savas karjeras iespējas, bet gan visiem, kuri meklē darbu un domā, kādā virzienā attīstīt karjeru. Šajās IT jomās jau ieplūst milzu nauda. Turklāt tās ir gana aizraujošas gan no tehnoloģiskā skatupunkta, gan arī tāpēc, ka tām ir potenciāls mainīt pasauli.

Bet vai tad ne tieši iespēju mainīt pasauli vēlas tie, kuri jau ar to pelna naudu?