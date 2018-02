Ceturtdien, 8. februārī, Rīgā jau septīto reizi sāksies viens no Baltijas vadošajiem tehnoloģiju un startapu pasākumiem "TechChill".

Konferences rīkotāji, pasākumam sākoties, portāla "Delfi" lasītājiem piedāvā īpašu uzmanību pievērst desmit no daudzsološākajiem agrīnās stadijas startapiem no Latvijas, kuri 2018. gadā varētu būt vieni no nozares labākajiem jaunajiem uzņēmumiem.

"Esam droši, ka 2018.gada laikā piedzīvosim jaunus veiksmes stāstus, jo nākamgad Rīgā tiks atvērtas vismaz trīs jaunas akseleratoru programmas un būs pieejami vairāki jauni riska kapitāla fondi," skaidro "TechChill" pārstāvji.