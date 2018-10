Kurp dodas cilvēks – mašīna: 'Digital Freedom Festival' izsludina konferences runātājus

Globālais tehnoloģiju, startapu, politikas un dzīvesstila festivāls "Digital Freedom Festival", kas notiks 30. novembrī un 1. decembrī Rīgā, izsludinājis pirmos runātājus un žurnālistu akreditāciju.

"Digital Freedom Festival turpina īstenot savu mērķi – būt par tikšanās vietu izciliem prātiem no visas pasaules, mainot, ietekmējot un izaicinot digitālo tehnoloģiju nākotni un to, ko mēs no tās varam iegūt.

Šajā gadā uzdrošināsimies būt vēl provokatīvāki, kā centrālo tēmu izvirzot cilvēka-mašīnas mijiedarbību un izvērtējot, kā, digitālām tehnoloģijām attīstoties, tās ļauj cilvēkiem dzīvot un strādāt, izbaudot arvien lielāku brīvību. No iedvesmojošām runām un praktiskām nodarbībām katrs – gan politikas veidotāji un uzņēmēji, gan studenti – atradīs sev nepieciešamo ceļamaizi," sacīja DFF līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa.

Festivāla runātāju sarakstā tehnoloģiju zvaigznes

Festivālā uzstāsies Jesika Agilera, kura ir viedo tehnoloģiju uzņēmuma "Tespack" līdzdibinātāja, kas piesaistījusi 2,6 miljonus investīciju. Viņas uzņēmums nodarbojas ar mobilo ierīču uzlādes risinājumiem. Šobrīd tos izmanto gan ANO, gan daudzas valsts organizācijas. Viņas uzņēmums ir ieguvis vairāk nekā 30 starptautiskus apbalvojumus.

Savukārt cits runātājs Džeimijs Saskainds ir grāmatas "Politikas nākotne: dzīvojot pasaulē, ko transformējušas tehnoloģijas" autors. Viņa grāmatā apskatīts, kā digitālās tehnoloģijas pārveidos politiku un sabiedrības. Viņš raksta un runā par varas, brīvības, tiesiskuma un demokrātijas nākotni. Viņu, kā skaidro festivāla rīkotāji, aizrauj politika un tehnoloģijas, sākot no mākslīgā intelekta un blokķēdēm, beidzot ar robotiku un virtuālo realitāti.

Festivāla apmeklētājus uzrunās arī Hals Hodsons, tehnoloģiju korespondents žurnālā "The Economist". Hodsons interesējas par politiku un ekonomiku, robotiku, mākslīgo intelektu, infrastruktūru un biotehnoloģijām. Autors veido rakstus par tehnoloģijām, kas ietekmē mūsu dzīvi, sistēmām, kas tās kontrolē, un cilvēkiem, kas attopas tehnoloģiju jūgā.

Runātāju sarakstā atrodama arī Kristīna Rota, "SuperShe" salas Baltijas jūrā, kas domāta tikai sievietēm, īpašniece. Viņas uzņēmums ierindojis Rotu žurnāla "Forbes" visstraujāk augošo sievietēm piederošo uzņēmumu sarakstā. Viņas jaunā misija - sapulcēt kopā sievietes no visas pasaules, lai pārveidotu "iesīkstējušo" tīklošanās kultūru.

Foto: Publicitātes attēli

Plašāks konferences runātāju saraksts pieejams šeit.

"Digital Freedom Festival" konferences galvenā tēma būs veltīta cilvēks-mašīna (Human&Machine) tematikai. Konferencē notiks lekcijas un diskusijas par mākslīgo intelektu, kiberdrošību, viedajām pilsētām un digitālo detoksikāciju. Konference pulcēs vairāk nekā 1500 startapu uzņēmējus, investorus, korporāciju pārstāvjus un politikas veidotājus no visas pasaules.

Festivāla ietvaros sadarbībā ar pasaulē ietekmīgiem akceleratoriem 500 Startups (ASV) un Rockstart (Nīderlande) tiks meklēti labākie Eiropas startupuzņēmumi. Tāpat startapiem būs iespēja piedalīties "Expo" un prezentēt savu ideju pasaulē ietekmīgiem investoriem, medijiem un citiem festivāla apmeklētājiem.