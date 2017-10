No otrdienas uzsākta pašmāju uzņēmuma " AirDog " jaunākā bezpilota lidaparāta ADII jeb "AirDog 2" tirdzniecība. Jaunāko latviešu radīto drona modeli Baltijas tirgū varēs iegādāties tikai " Lattelecom " interneta veikalā.

Turpinot attīstīt Latvijā radīto dronu, kas pirms vairākiem gadiem radīja apvērsumu ekstrēmo sporta veidu filmēšanā no gaisa, "AirDog" izveidojis tehnoloģiski vēl spēcīgāku lidojošo kameru ADII. Jaunajā modelī ieviesti vairāki uzlabojumi, lai piedāvātu pasaulē labāko dronu bezceļu riteņbraukšanas, slēpošanas, motociklu ekspedīciju un citu aktīvās atpūtas piedzīvojumu iemūžināšanai.

Jaunajā dronā iestrādāta 3D lidojuma ceļa noteikšanas funkcija, kas ļauj noteikt tā virzīšanās trajektoriju un tādejādi iepriekš paredzēt, no kādiem šķēršļiem lidaparātam būs jāizvairās. Ir uzlabots akumulatora darbības ilgums, un piedāvājumā ir video režīms, kas ļauj filmēt ne tikai darbību, bet arī gleznainus apkārtnes skatus.

Tāpat kā pirmais "AirDog" drons, arī ADII ir pilotējams ar vadības aproci, kas lietotājam filmēšanas laikā nodrošina neierobežotas iespējas pilnīgai kustību brīvībai gan aktivitātēs uz sauszemes, gan ūdenī. Kā norāda tā ražotāji, šobrīd ADII dronam tirgū analogu konkurentu nav.

""AirDog" bezpilota lidaparāti ir viens no Latvijas "start-up" uzņēmumu lielākajiem veiksmes stāstiem. Sadarbība ar jaunuzņēmumiem un to atbalsts ir arī viena no "Lattelecom" prioritātēm, tāpēc ir prieks uzsākt šāda unikāla produkta tirdzniecību visā Baltijā," saka Pāvels Degtjarevs, "Lattelecom" tehnikas līnijas vadītājs.

"AirDog" jaunā drona ADII pārdošanas cena Baltijā ir 1548 eiro. Iepriekšpārdošanā pasūtītos bezpilota lidaparātus pirmie klienti saņems jau no 30. oktobra.

Bezpilota lidaparātu ADII izstrādājis SIA "AirDog", kas pilnībā pieder ASV reģistrētajam "AirDog Inc". Pēc ļoti veiksmīgi īstenotās pirmās "Kickstarter" kampaņas 2014. gadā uzņēmums sevi pieteica ar vienu no pasaulē pirmajiem komerciālajiem droniem, kas darbojas ar automātiskās sekošanas funkciju. Arī jaunākā modeļa attīstīšanai atbalsts saņemts pūļa finansējuma vietnē "Kickstarter", šovasar piesaistot 300 tūkstoš ASV dolāru.