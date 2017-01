Vairāki ASV un britu mediji, rakstot par Skreli, viņu nosaukuši par, iespējams, nīstāko cilvēku Amerikā. Skreli, kuram tviterī bija 200 tūkstoši sekotāju, pieeju minētajiem soctīkliem zaudējis, jo aktīvi pazemojis un izjokojis populārā jauniešu žurnāla "Teen Vogue" žurnālisti Laurenu Duku.

Bagātnieks viņu privātās tvitera vēstulēs aicinājis uz randiņu, piedāvājot kopā doties uz jaunievēlētā prezidenta Donalda Trampa inaugurācijas balli. Uz šo aicinājumu Duka atbildējusi, ka labāk apēstu pati savus iekšējos orgānus.

Tāpat viņš ar foto apstrādes programmām izmainījis Dukas ģimenes foto, viņas vīra galvas silueta vietā iezīmējot savu, taču arī pie tā Skreli neapstājās – viņš no vairākām Dukas fotogrāfijām bija izveidojis sava tvitera profila fona attēlu, klāt pieliekot parakstu no deviņdesmito gadu "All-4-One" mīlas balādes: "Bagātībā un nabadzībā, līdz nāve mūs šķirs, es tevi mīlēšu ar katru savu sirds pukstu."

Savukārt savā biogrāfijas aprakstā Skreli norādījis, ka ir ieskatījies Dukā un cer, ka viņa to neuzzinās.

Duka vērsusies pie "Twitter" vadītāja Džeka Dorsija, vaicājot, vai kas tāds tviterī ir pieļaujams. Žurnāliste tika sadzirdēta, un nu Skreli zaudējis piekļuvi minētajiem soctīkliem.

How is this allowed @jack pic.twitter.com/Wof8MlYHTL