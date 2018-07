"Nokia" 3.1 tiek izmantota "MediaTek" 6750 astoņkodolu mikroshēma, nodrošinot divkāršu procesora kodolu daudzumu un 50% veiktspējas pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo paaudzi. Tālrunim ir uzlabota 13MP automātiski fokusētā aizmugurējā videokamera, kā arī platleņķa frontālā kamera.

Būdams tieši pareizajā izmērā izmantošanai ar vienu roku, "Nokia" viedtālrunis ar 18:9 malu attiecību un 5,2 collu HD+ ekrānu sniedz iespēju vienlaikus iepazīties ar lielāku satura apjomu, bet 2.5D izliekto displeju pasargā pret bojājumiem "Corning® Gorilla® Glass".

Tā kā "Nokia" 3.1 ir aprīkots ar pilnu sensoru komplektu, kas lielākoties ir pieejams tikai augstākās klases viedtālruņiem, tālruņa lietotājiem ir iespējams pilnībā izmantot populārākās paplašinātās realitātes (AR) lietotnes, piemēram, "Pokémon Go", droši un viegli norēķināties "Google Pay" vidē, kā arī fotografēt visu ainu kopumā, izmantojot panorāmas fotografēšanas funkciju.

Roberts Sivierski, "HMD" vadītājs Polijā, Ukrainā un Baltijas valstīs: ""Nokia" 3 ir bijusi veiksmīga daļa no "Nokia" viedtālruņu līnijas Latvijā. Klientu apmierinātība un izteiktās atsauksmes ir bijusi motivācija bagātināt mūsu fanu pieredzi arī turpmāk. "Nokia" 3.1. viedtālrunī esam īstenojuši ideālu līdzsvaru starp jaudu un dizainu, tāpēc mūsu klientiem nav jāmeklē kompromiss."

"Nokia" 3.1 pievienojas "Android One" saimei, nodrošinot drošu un gudru "Google" lietošanas pieredzi. "Nokia" viedtālruņi ar "Android One" operētājsistēmu uzreiz nodrošina lielāku atmiņu un ilgāku akumulatoru darbības laiku, kā arī jaunākās mākslīgā intelekta (AI) sniegtās inovācijas, ko izstrādājis "Google", lai neatpaliktu no straujā dzīves ritma. Trīs gadus "Nokia" 3.1 tiks nodrošināti ikmēneša drošības labojumi, bet divus gadus – operētājsistēmas (OS) atjauninājumi, kā to garantē "Android One" programmatūra. Tas padara "Nokia" 3.1 par vienu no visdrošākajiem viedtālruņiem, kas vienmēr ir nodrošināts ar jaunākajiem "Google" pakalpojumiem, piemēram, "Google Assistant" un "Google Photos" ar bezmaksas neierobežotu augstas kvalitātes fotogrāfiju krātuvi.

"Nokia" tālruņiem ar "Android Oreo" būs pieejami dažādi jauni rīki, piemēram, "Google Assistant", "Google Lens", "Picture-in-Picture" vairāku darbību veikšanai vienā laikā, "Android Instant Apps" jaunu aplikāciju ielādei un aktivizēšanai ar minimāliem traucējumiem, 60 jaunas emocijikonas un akumulatora maksimizēšanas spējas, piemēram, fona lietojumprogrammu izmantošanas ierobežošanu. "Nokia" 3.1 ir gatavs "Android P" operētājsistēmai.

Jaunais "Nokia" 3.1 tālrunis ir pieejams vairākās krāsās: melns/hroms un balts/dzelzs; ar 2GB/16GB atmiņām.

"HMD Global Oy" galvenais birojs atrodas Espo, Somijā, kas ir "Nokia" tālruņu mājvieta. "HMD" izstrādā un tirgo dažādus viedtālruņus un citus tālruņus, kas paredzēti patērētājiem ar dažādām vajadzībām un cenu kategorijām. "HMD Global" ar tā inovācijām un kvalitāti ir ekskluzīvs "Nokia" zīmola licences turētājs un izmanto to gan tālruņos, gan planšetdatoros.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka 18. aprīlī, "Nokia" markas telefonu ražotājs "HMD Global" Latvijā oficiāli prezentēja jaunākos "Android" operētājsistēmas viedtālruņus un klasiskā "Nokia 8110" jauno versiju.