Šīvakara "Nokia" prezentācija bija ļoti gaidīta gan markas entuziastu, gan tehnoloģiju ekspertu vidū. Tādēļ nav brīnums, ka prezentācijas video tiešraidi "Facebook" tīmeklī vienlaicīgi skatījās seškārt vairāk cilvēku nekā pirms tam notikušo pasaules TOP3 lielākā viedtālruņa ražotāja "Huawei" jaunā flagmaņa "P10" pirmizrādi.

"Nokia" vārds nevienam komentārus neprasa. Arī šajā prezentācijā pārstāvji vairākkārt uzsvēra, ka šī ir industriālā kompānija ar 150 gadu vēsturi. Tiesa, tolaik tā neražoja telefonus, bet gan gumijas zābakus.

Ikkatra vairāk nekā 30 gadus veca cilvēka īpašumā ir bijis kāds "Nokia" markas telefons. Tomēr šis zīmols pēdējo 10 gadu laikā piedzīvoja grūtus laikus – "Symbian" operētājsistēmas agoniju līdz ar "iPhone" un lētu "Android" viedtālruņu uzrietu un tam sekojošo "Nokia" neveiksmīgo draudzību ar "Microsoft" un tās "Windows Phone" operētājsistēmu.

Tomēr "Nokia" atgriežas un ar skaļu blīkšķi! Šobrīd "Nokia" ir brīva no "Microsoft" juridiskajām saitēm un var darīt, ko vien vēlas. Ko "Nokia" vēlas? Tieši to pašu, ko tās ilggadējie lietotāji – uzticamu, kvalitatīvu, viegli lietojamu un pieejamu tālruni. "Nokia" prezentētie viedtālruņi vismaz "uz papīra" tiešām izskatās iespaidīgi – par pieņemamu cenu un viscaur 6000. sērijas alumīnija korpusā pat vislētākajā (139 eiro) versijā.



Kā pirmo "Nokia" prezentēja "Nokia 6" modeli. Tas ir tieši tāds pats, kā nesen Ķīnas tirgum prezentētais šī paša nosaukuma modelis. Tirgū, kas ir vislielākās un piesātinātākais pasaulē, "Nokia 6" ir ļoti pieprasīts un pārspēj visas ražotāja cerības. Četrās dienās tam pieteicās 1,4 miljoni cilvēku un pirmo saražoto partiju internetā izpirka 23 sekundēs!

"Nokia 6" tagad vairs nav tikai ekskluzīvi Ķīnas tirgum paredzēts, bet gan globālā tirgus modelis. Tas ir viedtālrunis ar 5,5 collu ekrānu, "Full HD" izšķirtspēju, pirkstu nospieduma sensoru, "Snapdragon 430" procesoru, 3 GB operatīvo atmiņu un 32 GB iebūvēto atmiņu, kas paplašināma ar "MicroSD" atmiņas karti.

Aizmugurējā fotokamera ir ar 16 megapikseļu izšķirtspēju, bet priekšējā – ar 8 MP. Tāpat šim modelim ir divi skaļruņi ar "Dolby Atmos" tehnoloģiju un modifikācija divām SIM kartēm. "Nokia 6" cena būs no 229 eiro, bet vēl būs pieejama arī speciālā versija "Art Black" ar glancēti melnu korpusu – tā maksās 299 eiro.





"Nokia 5" būs līdzīgs viedtālrunis, bet ar 5,2 collu ekrānu, HD izšķirtspēju, 13 MP aizmugurējo fotokameru, divu gigabaitu operatīvo atmiņu un 16 GB iebūvēto atmiņu. Šis viedtālruņa modelis maksās no 189 eiro.





Vislētākais "Nokia" viedtālrunis būs "Nokia 3", kas maksās 139 eiro, bet arī, tāpat kā dārgākais, būs ar viscaur alumīnija korpusu. Tam ir piecu collu HD ekrāns, "MTK 6737" četrkodolu procesors, divu gigabaitu operatīvā atmiņa un astoņu megapikseļu aizmugurējā fotokamera.





Visi "Nokia" viedtālruņi darbojas ar "Android" operētājsistēmas jaunāko versiju "Nougat". Turklāt "Nokia" uzsvēra, ka šīs markas viedtālruņi ir ar "tīru androīdu" (Pure Android – angļu val.), kas ļaus maksimāli ātri tiem nodrošināt atjauninājumus, tiklīdz tos klajā būs laidis pats "Google".

Prezentācijā uz skatuves bija aicināts arī "Google" pārstāvis, kurš apstiprināja, ka "Nokia" jauni viedtālruņi tika izstrādāti, somiem cieši sadarbojoties ar "Google".

Tiesa, vismaz Ķīnas tirgum paredzētajā "Nokia 6" operētājsistēma nav tikpat "tīra" kā "Google Nexus" vai "Google Pixel" ierīcēm, bet gan ar "CyanogenMod" (tagadējā "LineageOS") vizuālajām iezīmēm, tā kā "Nokia" tomēr "Google" izstrādātajam "Android" kodam kādas izmaiņas tik un tā veic.

Cik "tīrs" un ātri pielāgojams "Android" ir šīm ierīcēm, redzēsim pēc turpmākajiem atjauninājumiem. Pat lielie ražotāji, kā "Samsung" vai "Huawei", saviem viedtālruņiem atjauninājumus pēc "Google" oficiālās relīzes piedāvā ne ātrāk par trim mēnešiem (dažreiz pat pēc vairāk nekā pusgada). Ja "Nokia" spēs to izdarīt tikpat ātri (dažās nedēļās), kā savulaik "Google" pietuvinātā "Motorola", tad "Nokia" tiešām nebūs mānījusies un šajā ziņā nodrošinās būtisku priekšrocību pār konkurentiem.

Iepriekšminētie viedtālruņi tirdzniecībā nonāks šīgada otrajā ceturksnī. Vismaz pagaidām "Nokia" prezentācijā nesagaidījām kādu markas flagmani. Šobrīd dārgākais piedāvājumā ir "Nokia 6", bet tas pēc savas specifikācijas ir uzskatāms par vidēja līmeņa viedtālruni. Pēc neoficiālas informācijas, "Nokia" savu flagmani prezentēs gada otrajā pusē, visticamāk, rudenī notiekošajā Berlīnes starptautiskajā elektronikas izstādē. Tam par labu liecina internetā nonākušie "Nokia" korporatīvie prezentācijas materiāli, kuros šogad solīti 6-7 šīs markas viedtālruņu modeļi.

Pēc iepriekšminēto viedtālruņu prezentēšanas "Nokia" šefs pateicās visiem par uzmanību un, jau kāpjot nost no skatuves, pēkšņi iekliedzās: "Velns parāvis! Es taču aizmirsu vēl vienu lietu!" Iestudēts vai nejaušs gājiens, tomēr tam sekojušais paziņojums izsauca visskaļākās pasākuma apmeklētāju ovācijas.

Internetā atrodams vairāk nekā miljons mēmu ar "Nokia 3310", un šis ir arī markas cienītāju vismīļākais klasiskais modelis. "Why not? Let's have some fun!" prezentācijā noteica "Nokia" telefonu šefs un paziņoja, ka leģendārais "3310" podziņu telefons atgriežas tirgū jaunā veidolā.

Jaunais "Nokia 3310" saglabā klasiskā modeļa galvenās dizaina iezīmes, bet atgriežas jau ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Tam ir krāsainais ekrāns ar 2,4 collu QVGA (240 reiz 160 pikseļu) izšķirtspēju, 2G mobilā tīkla atbalstu, "Nokia Series 30+" operētājsistēmu, FM radio un divu megapikseļu fotokameru ar zibspuldzi. Tomēr svarīgākais, ka šis telefons ar vienu uzlādi gaidīšanas režīmā spēs noturēties līdz pat 31 dienu, bet sarunu režīmā – līdz 22 stundas. "Nokia 3310" cena – 49 eiro.





Vēl "Nokia" paziņoja, ka tai piederošā veselības ierīču "Withings" produkcija šovasar pāries uz "Nokia" nosaukumu. Savukārt leģendārā "čūskas spēle" jeb "Snake" būs pieejama arī "Facebook" tīmekļa sadaļā "Spēles".