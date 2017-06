'Operas' līdzdibinātāja jaunais pārlūks tuvojas miljona lietotāju atzīmei

Foto: Publicitātes foto

Viens no interneta pārlūkprogrammas "Opera" izveidotājiem un bijušais kompānijas "Opera Software" vadītājs Jons von Tešners no kompānijas aizgāja 2011. gadā, bet jau pēc pāris gadiem paziņoja par plāniem izstrādāt jaunu pārlūkprogrammu – "Vivaldi". Viņa jaunais lolojums lietotājiem visā pasaulē pieejams mazliet vairāk nekā gadu, un sarunā ar portālu "Delfi" Tešners stāsta, ka pirmais pārlūkprogrammas darbības gads bijis veiksmīgs, un paredz, ka drīzumā to ikdienā lietos jau miljons cilvēku.