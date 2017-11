Kopumā Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) ikgadējai balvai "Platīna pele 2017" iesniegti 40 pieteikumi vairākās konkursa kategorijās "E-pārvaldes risinājumi, E-pakalpojumi sabiedrībai", "Risinājumi biznesam", "Labākā kiberdrošības iniciatīva" un "Labākais E-skolotājs", portālu "Delfi" informēja pasākuma rīkotāji

Finālisti kategorijā "E-pārvaldes risinājumi, E-pakalpojumi sabiedrībai" ir "Pilsētnieka bankas karte", pakalpojuma sniedzējs – AS "Norvik Banka", SIA "ZZ Dats", SIA "Complete", izstrādātājs – AS "Norvik Banka", SIA "ZZ Dats", SIA "Complete", "E-darbnespējas lapas aprite", pakalpojuma sniedzējs – Nacionālais veselības dienests, izstrādātājs - SIA "Lattelecom" un Dokumentu vadības sistēmas ieviešana Valsts ieņēmumu dienestā, pakalpojuma sniedzējs – Valsts ieņēmumu dienests, izstrādātājs – AS "RIX Technologies".

Finālisti kategorijā "Risinājumi biznesam" ir pakalpojums „Veselības apdrošināšanas darījumu tiešsaistes apstrāde starp veselības apdrošināšanas sabiedrībām un līgumiestādēm", pakalpojuma sniedzējs – SIA "Blue Bridge Technologies", izstrādātājs – SIA "Blue Bridge Technologies", "Files.fm Backup" – šifrētu failu rezerves kopiju serviss datoriem un serveriem, pakalpojuma sniedzējs – SIA "Files.fm", izstrādātājs – SIA "Files.fm" un "SmartMEX" mobilais sakaru risinājums, pakalpojuma sniedzējs – "OSS Networks", izstrādātājs – "OSS Networks".

Finālisti kategorijā "Labākā kiberdrošības iniciatīva" ir informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas risinājums "e-StepControl", pakalpojums sniedzējs – SIA "ABC Software", izstrādātājs – SIA "ABC Software" un "Files.fm Backup" - šifrētu failu rezerves kopiju serviss datoriem un serveriem, pakalpojuma sniedzējs – SIA "Files.fm", izstrādātājs – SIA "Files.fm".

Savukārt finālisti kategorijā "Labākais E-skolotājs" ir Aina Bērce, Ogres Valsts ģimnāzija, Ilze Grinfogele, Ventspils Digitālais centrs un Inta Udodova, Talsu mūzikas skola.

Balvas tiks pasniegtas 7. decembrī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) gadskārtējā konferencē, kuras galvenais partneris ir SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT).

"Prieks, ka katru gadu balvai piesakās arvien jauni dalībnieki, tādējādi izceļot savu ieguldījumu informācijas sabiedrības stiprināšanā un izglītošanā. Jaunu un sabiedriski nozīmīgu risinājumu ieviešana veicina digitālo transformāciju Latvijā, un ar balvas "Platīna pele" palīdzību varam apzināt un godināt Latvijas IKT nozares veiksmes stāstus gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Piebildīšu, ka arī žūrijai darbs nebija viegls, jo izvēlēties labākos no labākajiem vienmēr bijis liels izaicinājums," uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Konferencē VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" pasniegs speciālbalvu "Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums". Savukārt SIA "Tilde" apbalvos kategorijas "Labākais E-skolotājs" uzvarētāju, piešķirot prēmiju EUR 1000, Letonika.lv un "Tildes Birojs" gada abonementu. Tāpat kāds no balvas pretendentiem saņems konferences galvenā partnera LMT speciālbalvu.

Projektu un pretendentu vērtēšanu veica žūrija, kuras sastāvā bija LIKTA prezidente Signe Bāliņa, kura bija arī žūrijas priekšsēdētāja, LIKTA viceprezidente Māra Jākobsone, LIKTA valdes loceklis Armands Magone, LIKTA valdes loceklis Mārtiņš Gataviņš, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, EM valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis, Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Valters Bajārs, LMT prezidents Juris Binde, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta, "Microsoft Latvia" vadītāja Renāte Strazdiņa, AS "RIX Technologies" valdes locekle Eva Butāne, SIA "Lursoft IT" valdes locekle Daiga Kiopa, SIA "Tilde" "Letonika.lv" vadītāja Anita Vasiļjeva, Auces vidusskolas informātikas skolotājs un direktora vietnieks IT jautājumos Frids Sarcevičs, ziņu aģentūras LETA žurnālists Atis Kļaviņš, laikraksta "Latvijas Avīze" Raivis Šveicars un CERT.lv vadītāja Baiba Kaškina.

LIKTA konferences galvenais partneris ir LMT, partneri – SIA "Lursoft", SIA "Microsoft Latvia" un AS "RIX Technologies". Balvas "Platīna Pele 2017" partneri ir Aizsardzības ministrija, LVRTC un SIA "Tilde". Informatīvie atbalstītāji laikraksts "Dienas Bizness", ziņu aģentūra "LETA", Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.