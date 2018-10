Ceturtdien Londonā " Nokia " mobilo tālruņu zīmolu pārvaldošā kompānija "HMD Global" prezentējusi jaunās paaudzes, vidējās cenas viedtālruņa "Nokia 7" modeli "7.1", kas Eiropas tirgū būs pieejams jau no nākamā mēneša un atkarībā no reģiona maksās 299 līdz 349 eiro.

"Nokia 7.1" ir pirmais šīs markas viedtālrunis, kam pieejama "PureDisplay" ekrāna tehnoloģija. Šī tehnoloģija nodrošina skatīšanās pieredzi ar HDR kvalitāti – "Youtube" video, "Netflix" raidījumu vai "Amazon Prime" satura vērošana tiek atveidota atbilstoši "HDR10" standartam, kas nodrošina augstāku krāsu kontrastu. Viedtālrunim ir 5,84 collu ekrāns ar "Full HD+" izšķirtspēju un 19:9 malu attiecību.

"Nokia 7.1" ir aprīkots ar "Qualcomm Snapdragon 636" mobilo mikroporcesoru, kas būtiski uzlabo viedtālruņa veiktspēju salīdzinājumā ar priekšteci. USB "Type-C" ātrās uzlādes ieeja nodrošina baterijas uzlādi līdz 50% jau pusstundas laikā.

Jaunā "Nokia" viedtālruņa korpuss ir izgatavots no 6000. sērijas alumīnija un tam ir anodēta alumīnija dimanta griezuma malas.



Viedtālrunim aizmugurējā fotokamera ir ar diviem "Zeiss" objektīviem. Fotokamerai ir HDR atbalsts, kas uzlabo attēlu kvalitāti vājākā apgaismojumā. Tāpat fotokamera spēj uzņemt portreta foto ar mākslīgo fona izplūdumu. Tāpat "Nokia 7.1" izmanto mākslīgā intelekta algoritmus, kas sniedz lietotājam izveidot animētas 3D maskas un filtrus.

Tāpat kā citi jaunākie "Nokia" viedtālruņi, arī "7.1" ir "Google" radītās speciālās "Android One" saimes pārstāvis. Tas nozīmē, ka viedtālrunim ir praktiski "tīrs" "Android" – tāds, kādu to paredzējis pats "Google", bez telefona ražotāja būtiskiem pārveidojumiem. Tāpat "Android One" noteikumi paredz, ka viedtālrunim obligāti vismaz divus gadus jāsaņem jaunākie "Android" atjauninājumi, bet vismaz trīs gadus – drošības atjauninājumi.

"Nokia 7.1" būs pieejams divās krāsu versijās – zilā ("Gloss Midnight Blue") un metāla ("Gloss Steel"). Jaunais viedtālrunis būs pieejams Latvijā novembrī ar diviem RAM/ROM veidiem – 3GB/32GB un 4GB/64GB par vidējo mazumtirdzniecības cenu starp 299 līdz 349 eiro.

Papildu "Nokia 7.1" viedtālrunim "HMD Global" prezentēja vēl arī divus jaunus aksesuārus – bezvadu austiņas "Nokia True Wireless" un "Nokia Pro Wireless", kas maksās attiecīgi 129 un 69 eiro.

Katrai austiņai sverot vien piecus gramus, "Nokia True Wireless" austiņas nodrošina audio atskaņošanu un balss zvanus līdz 3,5 stundām atskaņošanas laika. Viedtālruņa aksesuāra klāsts arī piedāvā to uzlādēt, esot kustībā, ar kabatas lādēšanas ietvaru, kas paredz trīs reižu uzlādi, kopumā nodrošinot līdz 16 stundām audio izklaidi, izmantojot uzlādes ietvara sniegto jaudu.

Savukārt "Nokia Pro Wireless" austiņas ir piemērotas aktīviem, kustībā esošiem viedtālruņu lietotājiem. Savienotas ar apkakli, kas pieguļ kaklam, šis aksesuārs ir piemērots, pārvietojoties līdz pat 10 stundām pēc vienas uzlādes reizes. Iebūvētā vibrācijas funkcija brīdina lietotāju par ienākošo zvanu. Pateicoties viedajām, magnētiskajiem austiņām, lietotājs var ātri izlemt, vai vēlas turpināt klausīties mūziku vai arī atbildēt zvanam, nemaz neizvelkot tālruni no kabatas.