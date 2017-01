This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017

Portāla apskatnieks Evans Blass arī nopublicējis nopludinātu jaunā modeļa pirmo fotogrāfiju.

Pamanāmākā atšķirība no S7 modeļiem ir atvadīšanās no fiziskās navigācijas pogas telefona priekšpusē, līdz ar to arī palielināsies telefona displeja izmērs, kas tagad aizņems 83% no priekšējā paneļa.