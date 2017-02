Pulcējot tehnoloģiju nozares pārstāvjus un uzņēmējus no visas pasaules, ceturtdien Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, sāksies ikgadējā starptautiskā inovāciju un tehnoloģiju konference ''TechChill'', informēja pasākuma organizatori.

Pieaugot ārvalstu interesei par inovācijām un startapiem Baltijas reģionā, paredzēts, ka šogad divu dienu konferenci, kas norisinās 9. un 10. februārī, apmeklēs kopumā aptuveni tūkstoš cilvēku.

Savā pieredzē ar "TechChill" apmeklētājiem dalīsies 45 eksperti un uzņēmēji no visas pasaules.

''TechChill'' programmas pirmās dienas tēma būs uzņēmējdarbības pamati starptautiskā skatījumā – ''The Building Blocks of Entrepreneurship''. Temats sadalīts trīs blokos, no kuriem pirmajā tiks runāts par svarīgāko veiksmīgam sākumam, bet otrajā tiks iztirzāt izaugsmes un straujas attīstības izaicinājumi. Savukārt trešā bloka dalībnieki stāstīs par veiksmīgu ilgtermiņa attīstību, tostarp darbinieku piesaisti un noturēšanu, uzņēmumu iekšējās kultūras veidošanu, kā arī tiks diskutēts par uzņēmējdarbību atbalstošas ekosistēmas veidošanu valsts un sabiedrības līmenī. Starp pirmās dienas runātājiem ir ''Startup Sesame'' vadītājs Bens Kostantīnī, ''Wix'' viceprezidente Nurita Rīdere, ''Zalando'' inovāciju vadītājs Marks Lamiks un citi.

Savukārt konferences otrajā dienā uz galvenās skatuves tiks apspriesta tēma ''Human Side of Tech'', kas būs sadalīta trīs blokos, iztirzājot cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbību. Pirmajā blokā tiks runāts par inovatīviem risinājumiem un nozares atbildību: ''TechCrunch'' redaktors Maiks Bačers stāstīs par ''Techfugees'' iniciatīvu, ''Edurio'' dibinātājs Ernests Jenavs par izglītības un tehnoloģiju krustpunktiem, ''Clue'' pārstāve Stefānija Kaisere par inovācijām un veselības nozari. Savukārt otrajā blokā ''Founder's stories'' uzstāsies eksperti no trim kontinentiem, tostarp arī Pīters Halakasī (''Prezi''), Bobs Tinkers (''MobileIron''), Maia Medhata (''Eventtus'') un Hanna Aase (''Wonderloop''). Trešajā blokā varēs dzirdēt stāstus par radošumu attīstībā, inovācijām un izaicinājumiem.

Uz otras skatuves ''Underground'' kāps digitālo tehnoloģiju eksperti, lai runātu par inovācijām un tendencēm nozarē – virtuālo realitāti, mākslīgo intelektu, ''Blockchain'' un ''hardware''. Otrās skatuves programmā būs arī ''Startup Funeral'' – uzņēmēju atklātie neveiksmju stāsti par idejām, kas nav izdzīvojušas, un ko no tām mācīties.

''TechChill'' konferences laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās norisināsies arī ''Startup Expo'' – ideju un produktu izstāde no daudzsološākajiem Baltijas jaunuzņēmumiem, kā arī tiks organizētas jaunuzņēmumu tikšanās ar investoriem.

Notiks arī ''StartupWiseGuys'' vadītās jauno startapu komandu prezentācijas. Paredzēta arī plaša vakara pasākumu programma, lai veicinātu starptautisko kontaktu veidošanu.