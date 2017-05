Aptuveni pusi jeb 52% drošības incidentu, kurus nav spējuši identificēt drošības speciālisti, atklāj uzņēmumu un organizāciju darbinieki, atklāj jaunākais IT uzņēmuma "Accenture" Drošības indekss.

Tikai 17% uzņēmumu un organizāciju pauda gatavību investēt līdzekļus darbinieku apmācībās digitālās drošības jomā, portālam "Delfi" pavēstīja uzņēmuma pārstāve Sanita Kalve.

Vairāk nekā 70% respondentu norādījuši, ka kiberdrošības jautājumus atbalsta un tajos iesaistās uzņēmuma vai organizācijas augstākā vadība, tomēr investīcijas kiberdrošības jomā būtu nepieciešamas lielākas.

"Accenture" Drošības pakalpojumu nodaļas vadītājs Latvijā Intars Garbovskis atzīst, ka vēl aizvien liela daļa uzņēmumu un organizāciju nespēj identificēt svarīgākos procesus, kas būtu jāaizsargā no nelabvēļiem vai darbinieku ļaunprātīgas rīcības. "Tikai 27% uzņēmumu un organizāciju norādīja uz augstu kompetenci un spēju identificēt uzņēmuma vai organizāciju svarīgākos aktīvus. Nedaudz vairāk jeb 34% aptaujāto drošības vadītāju apgalvoja, ka viņiem ir pietiekama kompetence uzraudzīt un pārvaldīt biznesa apdraudējumus," indeksa rezultātus skaidro Garbovskis.

Uzņēmumi un organizācijas nepietiekami domā arī par aizsardzības pasākumiem, kas saistīti ar sadarbības partneriem, piegādātājiem. Proti, tikai trešā daļa jeb 31% uzņēmumu un organizāciju spēj nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību.

Drošības indekss aptvēra 33 jomas, kurām uzņēmumiem un organizācijām būtu jāpievērš uzmanība – sākot no aktīvu identificēšanas līdz trešo pušu drošības risku novērtēšanai. Tikai 11 no 33 kiberdrošības jomām uzņēmumi un organizācijas uzrādīja augstu kompetences līmeni, bet pārējās izgaismoja vajadzību pēc papildus zināšanām un prasmēm. No nozarēm vislabākos rādītājus kiberaizsardzības jomā uzrādīja telekomunikāciju, finanšu un augsto tehnoloģiju uzņēmumi, skaidro "Accenture".

Prognozes liecina, ka pasaulē uzņēmumu un organizāciju ieguldījumi kiberdrošības jomā līdz 2020. gadam pieaugs līdz 125 miljardiem ASV dolāru. Salīdzinājumam 2015. gadā ieguldījumu apmērs bija 84 miljardi dolāru.

"Accenture" Drošības indekss veikts 12 nozarēs vairākās pasaules valstīs, tai skaitā Eiropā, lai novērtētu uzņēmumu un organizāciju kiberdrošības gatavību.

"Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 401 tūkstotis cilvēku, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120 pasaules valstīs.

"Accenture" Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā.