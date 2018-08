PropTech nozarē strādājošie jaunuzņēmumi piesakās izaicinājuma konkursam, kas norisināsies 27. un 28. septembrī Rīgā notiekošā starptautiskā foruma, kas veltīts tehnoloģijām nekustamo īpašumu nozarē – "PropTech Riga", ietvaros, informēja rīkotāji Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA.

Dalībai konkursā pieteikušies jau astoņi startup uzņēmumi: četri no Latvijas un pa vienam no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas, kas piedāvā veidot nekustamo īpašumu (NĪ) nozari jaunā kvalitātē.

Pirmo reizi Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H 2 O 6 notiks starptautisks forums "PropTech Riga 2018", kas veltīts inovāciju tehnoloģijām, kas sāk iekarot un mainīt nekustamo īpašumu nozari. Vairāku Eiropas valstu speciālisti dalīsies savā pieredzē šajā jomā.

Lai izceltu inovatīvākās tehnoloģiju idejas PropTech jomā un pievērstu t.s. enģeļinvestoru vai investīciju fondu uzmanību šīs jomas IT startup uzņēmumiem, līdztekus forumam notiks izaicinājuma konkurss startup iesācējuzņēmumiem. Iecerēts, ka šajā konkursā piedalīsies agrīnās stadijas startup uzņēmumi ne tikai no Baltijas, bet arī no tuvējām valstīm.

Pirmajā foruma dienā konkursa dalībnieki trīs minūšu uzstāšanās laikā prezentēs savas PropTech idejas uz skatuves, atbildēs uz jautājumiem. Viens no tiem uz finālu tiks, pateicoties foruma dalībnieku simpātijas balsojumam, atlikušos trīs finālistus izvēlēsies žūrija, kuras sastāvā būs gan NĪ jomas, gan tehnoloģiju nozares profesionāļi.

Tiek uzsvērts, ka tādi pasākumi kā "PropTech Riga" kļūst par tramplīnu jaunām, bet jau ambiciozām kompānijām. ''Mums, start-up asociācijai ir prieks būt par Latvijā pirmā PropTech foruma sadarbības partneriem un kopā ar LANIDA dot izcilu iespēju jaunuzņēmumiem piebiedroties profesionālai sabiedrībai, uzzināt nozares aktualitātes un iepazīties ar nozares ekspertiem. Mēs ticam, ka PropTech Riga ir labs sākums aktīvākai sadarbībai starp nekustama īpašuma nozares uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, kuriem tas var kļūt par jaunu attīstības posmu," sacījusi Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas Startin.LV izpilddirektore Aļona Beļinska.

Pašlaik dalībai konkursā pieteicās astoņi startup uzņēmumi: četri no Latvijas un pa vienam no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas. Konkursa dalība tiek apstiprināta tiem startup uzņēmumiem, kuru IT risinājumi vai arī produkti piedāvā inovatīvu pieeju tehnoloģijām, vienlaikus palīdzot uzlabot NĪ profesionāļu darbu, efektivizēt procesus un uzlabot esošo biznesa modeli.

Žūrijas un foruma dalībnieku vērtējumam tiks nodotas tādas idejas, kā, piemēram, vienotas platformas būvniecības menedžmenta sistēma, īpašuma novērtēšanas un NĪ tirgus analīzes sistēma, instrumenti darbam ar klientiem, kur tiek izmantots QR signāls, nekustamā īpašuma projektu kopfinansējuma platforma, aplikācija dažādu uzdevumu (komandas darba organizēšana, klientu vēlmju apkopošana u.tml.) pārvaldībai u.c. inovatīvi PropTech jomas produkti.