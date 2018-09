Raksturīgais alumīnija dizains ir ticis uzlabots, vienlaikus saglabājot stingrību un uzticamību, ko sagaida no "Nokia" tālruņa. Pateicoties augstākas izšķirtspējas displejam, ar 40% ātrāku procesoru un uzlabotām kamerām, "Nokia 5.1" nodrošina šīs markas entuziastiem arī vienmērīgāku lietošanas pieredzi.

Ievērojot iepriekšējās paaudzes klasiskā dizaina principus, jaunais "Nokia 5.1" tālrunis ir neuzbāzīgs un kompakts. Tā konstruktīvo noturību nodrošina vienlaidu korpuss no 6000. sērijas alumīnija, kas apstrādāts 33 pakāpju procesā, ietverot mašīnapstrādi, anodēšanu un pulēšanu, lai nodrošinātu patīkamu sajūtu, turot tālruni rokā. Tas pieejams īpatnēji klasiskā tērauda zilā krāsā ar satīna tekstūru.

Jaunajam "Nokia 5.1" ir par 0,3 collām lielāks displejs un par diviem milimetriem plānāks korpuss. "Nokia 5.1" ir augstas izšķirtspējas 5,5 collu "Full HD+" ekrāns ar malu attiecību 18:9.



"Nokia 5.1" darbina 2,0 GHz "MediaTek Helio P18" astoņkodolu procesors, kas darbojas viendabīgāk, par 40% ātrāk un ir daudz jaudīgāks nekā iepriekšējās paaudzes tālrunis.

Ar tālruņa uzlaboto 16MP aizmugurējo videokameru, fāžu noteikšanas automātiskās fokusēšanas funkciju un platleņķa frontālo kameru ražotājs sola detalizētākus attēlus. "Nokia 5.1" pirkstu nospiedumu sensors ir pārvietots tālruņa aizmugurē, lai varētu to atslēgt ar rādītājpirkstu, atstāt naudas maku mājās un droši veikt maksājumus ar "Google Pay" starpniecību, izmantojot tuva darbības lauka sakaru tehnoloģiju (NFC).

""Nokia 5" ir bijis viens no mūsu populārākajiem tālruņiem konkrētā cenu kategorijā Latvijā, un mēs domājam, ka veiktie uzlabojumi būs atslēga uz mūsu fanu sirdīm," norāda Roberts Sivierskis, HMD vadītājs Polijā, Ukrainā un Baltijas valstīs.

"Nokia 5.1" ir ienācis "Android One" ģimenē, kur tā pievienojas visaptverošam "Nokia" viedtālruņu klāstam, ko nodrošina "Google" izstrādātā pieredze – tas būtībā ir "tīrs" "Android", kādu to paredzējs pats "Google". "Nokia 5.1" saņems ikmēneša drošības pārbaudes pirmo trīs gadu laikā un operētājsistēmas (OS) atjauninājumus divus gadus, kā tas ir garantēts "Android One" programmā. Lai arī "Nokia 5.1" no rūpnīcas šobrīd iznāk ar "Android Oreo" operētājsistēmu, tas drīzumā saņems "Android Pie" atjauninājumu.

Jaunais "Nokia 5.1" tālrunis būs pieejams tērauda zilā krāsā ar 3 GB operatīvo atmiņu un 32 GB iebūvēto atmiņu, un tas būs pieejams no 11. septembra par ieteicamo mazumtirdzniecības cenu 239 eiro.