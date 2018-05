Nešaubīgi, ka sezonas aktuālākās fotokameras ir divi "Android" viedtālruņi – abi ir izlaisti pēdējos mēnešos, kā arī abiem piemīt unikālas īpašības tieši fotokameru jomā.

"Samsung" savu S9 prezentēja gada sākumā lielajā Barselonas izstādē. Telefons ir līdzīgs pērn izlaistajam S8, taču atšķirības ir viegli pamanīt. Tā galvenais trumpis ir fotokamera ar mainīgu diafragmu. Savukārt "S9 Plus" aprīkots ar divām galvenajām kamerām.

Ķīnas "Huawei" savu jaunāko viedtālruni pieteica mazliet vēlāk. P20 diezgan būtiski atšķiras no priekšgājēja P10, turklāt tam klāt nācis arī lielāks un jaudīgāks modelis – "P20 Pro". Šis aparāts ir viens no pirmajiem, kas aprīkots ar trim galvenajām kamerām.

Tātad "S9 Plus" pret "P20 Pro". Kuru no šiem izvēlēties, ja svarīga ir tieši fotografēšana?

S9 Plus ir 6.2 collu ekrāns ar 2960 x 1440 pikseļu izšķirtspēju, astoņkodolu procesors un 6GB operatīvā atmiņa. Tā kamerām ir 12megapikseļu izšķirtspēja, bet atšķiras to diafragmas un fokālais garums. Primārā platleņķa kamera ir ar mainīgo F1.5 - F2.4 diafragmu, bet otrā kamera ar teleobjektīvu ar F2.4 diafragmu. Primārā kamera aprīkota arī ar optisko attēla stabilizāciju. Savukārt pašiņu kamerai ir 8 megapikseļu matrica ar F1.7.

P20 Pro ir 6.1 collas ekrāns ar 2240 x 1080 izšķirtspēju, astoņkodolu procesoru un 6GB operatīvo atmiņu. Tā kameru konstrukcija krietni atšķiras no "Samsung" risinājuma. Galvenā kamera aprīkota ar 40 megapikseļu matricu un F1.8 diafragmu, tai seko 20 megapikseļu melnbaltā kamera ar F1.6, savukārt trešā kamera ar trīskāršu optisko palielinājumu ir aprīkota ar 8 megapikseļu matricu un F2.4. Visas trīs kameras aprīkotas ar optisko attēla stabilizāciju, kas tiek papildināta ar programmatūrisko stabilizāciju. Pašiņiem pieejama 24 megapikseļu kamera ar F2.0.

Neskaitot mainīgo diafragmu un teleobjektīva fokālā garuma atšķirības (2x pret 3x), atšķiras telefonu attēlu veidošanas pamatprincipi – "Huawei" uzņem attēlu reizē ar parasto un melnbalto kameru un apvieno to datus vienā bildē. Šāds risinājums ļaujot iegūt augstāku attēla detalizāciju. Tikmēr "Samsung" paļaujas uz standarta risinājumu ar vienu krāsaino matricu.

Fotografējot abi tālruņi izmanto visas kameras dažādās kombinācijās un ir teju neiespējami izsecināt kā tas notiek katrā konkrētajā brīdī. Darbības princips nav tik vienkāršs kā platleņķa attēliem platleņķa kamera, pietuvinātajiem kadriem teleobjektīva kamera. Pa vidu ir daudz dažādi gadījumi, kad tiek miksēti dati no visām kamerām.

Abas kameras aprīkotas ar lielisku autofokusa sistēmu, kas spēj ne tikai ātri nofokusēties, bet ļoti uzticami seko sejām vai citam aktīvajam objektam kadrā. Abām kamerām ir manuālais, jeb Pro režīms, kas ļauj lietotājam pašam pielāgot visus galvenos uzstādījumus. Šajā režīmā iespējams arī uzņemt attēlus RAW formātā, kas nodrošina būtiski lielākas iespējas attēla apstrādei.

Daudzus fotogrāfus noteikti uzrunās tieši šī spēja tālrunim bildēt RAW formātā, taču šeit parādās daži ierobežojumi – būtiskākais no tiem – nav iespējams lietot tālummaiņas kameru. RAW failus var uzņemt tikai ar galveno kameru. Tāpat RAW/Pro režīmā nedarbojas nekādas citas palīgsistēmas.

"Samsung" izmantotā mainīgā diafragma mazliet uzlabo attēlu pretējos gaismas apstākļos. Tumsā palīdzēs diafragmas lielākais atvērums – tas vienkārši ļauj tālrunim uztvert vairāk gaismu, savukārt otrs stāvoklis – aizvērtā diafragma, palīdzēs uzņemt asākus attēlus spožā gaismā. Visos režīmos tālrunis pats izlemj kādu diafragmas atvērumu lietot. Arī Pro režīmā to var atstāt tālruņa ziņā.

Fotokameru lietotāji noteikti nespēj iedomāties fiksētu diafragmu, un ir patīkami, ka attīstība šajā jomā notiek arī telefonos, tomēr tā īsti pamatot "Samsung" risinājumu ir pagrūti. F1.5 un F2.4 ir praktiski viens F solis, kas īsti nedod būtisku atšķirību (fotokameru objektīviem šis diapazons ir krietni lielāks, piemēram F1.4 līdz F16). Ir labi, ka šāda izvēle ir, tomēr, lai panāktu būtisku efektu, šim diapazonam būtu jābūt krietni lielākam. Tas diez vai ir iespējams telefona kameras miniatūro izmēru dēļ.

Arī "Huawei" risinājums ar kombinēto attēlu no krāsainās un melnbaltās matricas diez vai sevi patiesi attaisno. Melnbaltās matricas iesaiste sola uzlabot attēla detalizāciju un toņu pārejas, taču šajā ziņā nav ļoti būtiskas atšķirības, salīdzinot ar tā paša S9 bildi. Noderīgāk būtu, ja trešā kamera būtu ar izteiktu platleņķa objektīvu, tā piedāvājot telefonam pilnu fokālo spektru. Nešaubīgi drīzumā redzēsim tālruņus arī ar šādu risinājumu.

Abi telefoni piedāvā arī mākslīgo fona izpludināšanu portreta režīmā. Šī ideja pēdējos gados kļuvusi arvien populārāka un bieži vien sniedz lieliskus rezultātus. Piemērotos apstākļos – kad fonā nav sarežģītu objektu vai krāsu, kad modelis ir labi izgaismots un saskatāms, tad rezultāti tiešām ir iespējami lieliski un vismaz telefona ekrānā var pat neatšķirt, kas uzņemts ar telefonu un kas ar nopietnu fotokameru. Apskatot attēlus sīkāk datora ekrānā, ilūzija, visticamāk, pazudīs. Nebūs ilgi jāmeklē, lai atrastu kādu matu šķipsnu, vai briļļu rāmi, kuru telefons ir uztvēris kā fona detaļu un izpludinājis. Kamerai, kas šo efektu panāk tīri optiski, šādas problēmas nav iespējamas.

"Huawei" lielu uzsvaru liek uz mākslīgā intelekta palīgu. Kamera spēj automātiski atpazīt fotografējamos objektus un situācijas un spēj priekšlaicīgi pielāgot uzstādījumus. Kameras spēja atpazīt kaķus, suņus, puķes un nūdeles ir apbrīnojama, taču praktiska lietderība tam, visticamāk, nav. Ļoti noderīgi ir kameras ieteikumi iztaisnot horizontu un pārkadrēt attēlu, lai visi kadrā redzamie cilvēki būtu pilnībā redzami. Šī ir joma, kurā gribētos redzēt vislielāko attīstību arī no pārējiem ražotājiem – praktiski noderīgi aktīvie padomi, kā pareizāk iekadrēt attēlu.

Testa nolūkiem foto tika uzņemti tikai automātiskajā un portretu režīmos, tomēr pat vienādos apstākļos ir redzamas būtiskas atšķirības abu tālruņu bildēs. Atšķiras krāsa un kontrasts. "Samsung" cenšas uzņemt ļoti košus attēlus ar mazāku kontrastu, kas saglabā vairāk detaļas tumšajās un gaišajās zonās. "Huawei" uzņem attēlus ar lielāku kontrastu, kas reizēm bildes padara izteiksmīgākas. Tāpat "Huawei" izmanto no "Leica" aizgūto krāsu paleti un attēlus uzņem mazliet citos toņos. Abi telefoni ļoti spēcīgi palielina asumu. Būtu patīkami, ja to varētu samazināt.

Tālruņa ekrānos bildes izskatās šokējoši labi. Reizēm pat pārņem sajūta, ka fotokamera ir kļuvusi lieka. Tomēr, apskatot bildes tuvāk datorā, to maģija mazinās. Tās joprojām ir lieliskas bildes, tomēr vairs nav šaubu, ka tās ir uzņemtas ar telefonu. Faili arī tiek būtiski kompresēti, kas būtiski samazina iespējas tos apstrādāt. Šeit, protams, talkā nāks iespēja uzņemt RAW attēlus, taču tad būs jāiztiek bez tālummaiņas.

Būtisks trumpis "Huawei" pusē ir tā īpašais nakts režīms. Tajā tālrunis uzņem četru sekunžu ekspozīciju, tādējādi spējot uzņemt būtiski vairāk gaismas. Pateicoties jaudīgajai attēla stabilizācijai, nakts režīmā fotografēt var vienkārši turot tālruni rokās – nebūs vajadzīgs statīvs. Šādas bildes, kas bieži vien uzņemtas teju pilnīgā tumsā, pārsteigs daudzus.

Lai kuru no abiem tālruņiem izvēlētos, visticamāk, to lietotājs nebūs vīlies ne pašu tālruņu uzvedībā, ne to kameru spējās. Tomēr, ja ir jāpasludina kāds apskata uzvarētājs, tad jāsaka tā - "Samsung S9 Plus" ir labāks telefons kopumā – ērtāks lietošanā, kvalitatīvāka tehniskā uzbūve, labāks ekrāns. Taču tiem, kam primāri rūp fotografēšana un fotokameras spējas, labāk noderēs "Huawei P20 Pro". Tam ir "garāks" teleobjektīvs, kas ļaus pietuvināt objektus un uzņemt izteiksmīgākus portretus, un tam ir būtiski lielāka izšķirtspēja galvenajai kamerai - 40 megapikseļi pret 12 - kas dos būtisku lielākas apstrādes iespējas RAW formāta fotografētājiem.