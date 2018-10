Padomju rūpniecības flagmaņa – rūpnīcas "VEF" – apkaime šobrīd ir mājvieta vairākām spēcīgām informācijas tehnoloģiju kompānijām un tā top par lokālu "Silīcija ieleju" ar lielu eksporta potenciālu, uzskata kompānijas "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs. Prognozes liecinot, ka šajā apkaimē tuvāko gadu laikā strādāšot jau apmēram 6000 informācijas tehnoloģiju nozares darbinieki, padarot to par sava veda līdzinieci ASV Kalifornijas štatā bāzētajai jauno tehnoloģiju kalvei.

"Accenture" kopā ar partneriem "Latvijas Mobilais telefons", "Mikrotik", "Jaunā Teika", "New Hanza Capital", "VEF Kultūras pils" un "Elkor" ir vienojušies kopīgam darbam, lai izveidotu inovatīvu vidi VEF apkaimē – vietu, kur strādāt, dzīvot, atpūsties un radīt – cilvēkiem, kurus aizrauj tehnoloģiju un inovāciju iespējas.

Viedvalsts Rīgas centrā

Jegorovs sarunā ar portālu "Delfi" sacīja, ka valstī IKT pakalpojumu eksports ir ļoti būtisks, jo eksportējam zināšanas un pieredzi. Atbilstoši Latvijas Bankas datiem, pērn Latvijas IT pakalpojumu eksports bija 425 miljoni eiro, kas bija par 24% vairāk nekā 2016. gadā. Šogad pirmajā ceturksnī Latvijā IKT pakalpojumu eksports veidojis jau 170 miljonus eiro, bet Igaunijā šajā laikā posmā attiecīgais rādītājs bija 168,9 miljonus eiro.

"Lielas iespējas IKT eksporta jomā ir VEF kvartāla ietvaros – vietā, kur strādāt, dzīvot, atpūsties un radīt, cilvēkiem, kurus aizrauj tehnoloģiju un inovāciju iespējas. Šī teritorija būs kā viedvalsts modelis, kur iesaistītie partneri veidos un pilsētvidē izmēģinās jaunākās digitālās tehnoloģijas, vienlaikus nesot Latvijas vārdu pasaulē," prognozēja Jegorovs.

"VEF apkaimes stāsts ir mazliet plašāks, jo apkaime nākotnē rezonansi radīs ne tikai Latvijā, bet daudz plašāk. Koncentrējot zinātnes un izglītības nozares pienesumu šajā apkaimē tiks radīta spēcīga ekosistēma, sadarbība dos lielāku pienesumu nekā tad, ja uzņēmumi strādātu atsevišķi – apkaimē ir liels eksporta potenciāls, nesot Latvijas vārdu pasaulē, radot jaunas darba vietas un pievienoto vērtību. Sagaidāms, ka tuvāko divu gadu laikā apkaimē strādās vismaz 6000 augsta līmeņa speciālistu, kas nozīmē labākus rādītājus arī eksportā," viņš turpināja.

Arī "Accenture" plāno, ka tuvāko divu, trīs gadu laikā uzņēmuma darbinieku skaits Latvijā turpinās pieaugt un sasniegs jau 2000 darbiniekus.

"Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Kopumā uzņēmums darbojas aptuveni 50 līdz 60 dažādos IT virzienos un šogad tas ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2018" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants".

Tiek uzsvērts, ka viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijā bija "Accenture" prototipēšanas studijas "Liquid Studio" atvēršana, lai uzņēmumi un organizācijas varētu savas idejas neilgā laikā transformēt uzņēmējdarbībai nepieciešamās aplikācijās un servisos. Prototipēšanas studija specializējas lietu interneta, mākslīgā intelekta, blokķēdes tehnoloģijas, miksētās papildinātās realitātes un citās jaunākajās tehnoloģijās, tādējādi sniedzot uzņēmuma klientiem iespēju eksperimentēt un ieskatīties nākotnē.

"Liquid studio" vadītājs Latvijā Kristaps Banga norādīja, ka šobrīd spilgti iezīmējas trīs virzieni, viens no kuriem ir mākslīgais intelekts, piemēram, balss interfeiss vai virtuālie asistenti. Jau esot realizēti projekti, lai digitālie asistenti sarunātos savā starpā, piemēram, "Amazon Alexa" un "Microsoft Cortana".

Vēl viens virziens ir paplašinātā realitāte. Šogad prototipu lietotnei "Digitālais dvīnis" ir izstrādājusi "Liquid studio", kas sniedz jaunu pieredzi pārdošanā, kas neprasa tirdzniecības vietu apmeklēšanu, vienlaikus samazinot preču atpakaļsūtīšanu, kad izvēlētais apģērbs nav piemērots vai neder. Tāpat attīstīts tiek blokķēdes tehnoloģiju virziens un izstrādāti dažādi risinājumi uzņēmuma klientiem. Ja pirms gada, diviem šajā jomā pārsvarā tika izstrādāti prototipi, tad šobrīd tie ir komercrisinājumi, rezumē Banga.

"Accenture" savu prototipēšanas studiju "Liquid Studio" Rīgā atvēra 2017. gadā.

"Mūsdienās uzņēmumi var apjukt no lielā informācijas apjoma, tāpēc sniedzam koncentrētu iespēju ielūkoties informācijas tehnoloģiju nozares aktualitātēs, parādot lietotāju paradumu analīzi un maiņu konkrētajā biznesa nišā, lai vēlāk redzētu, kā biznesa vajadzības transformējas konkrētos prototipos. Uzņēmumi un organizācijas var eksperimentēt, piedalīties intensīvās darba grupās – ideju radīšanā, dizaina domāšanas sesijās, lai izstrādātu spēcīgus prototipus, kas ļautu pārliecināties par biznesa idejas ilgstspēju, lai vēlāk radītu konkrētu risinājumu biznesam," skaidro Jegorovs.

"Mūsdienās lietotājs vēlas pakalpojumus un servisus saņemt ātri, ērti, lai tas aizņemtu pēc iespējas mazāk laika, vienlaikus visas darbības būtu drošas un lietotāju paradumiem atbilstošas un vizuāli saistošas," viņš turpina.

Fokuss – ārvalstu tirgi

"Accenture" projektu grozs šobrīd ir ļoti dažāds. Uzņēmums strādā gan ar lielām ārvalstu korporācijām, gan ārvalstu valsts institūcijām, lai tām palīdzētu pielāgoties digitalizācijas un digitālās ekonomikas izaicinājumiem. Uzņēmuma klientu vidū ir tādi uzņēmumi kā BMW, BBC, "Discovery Networks", "Henkel", "Novartis", "Roche", "Lindorff" u.c.

Tāpat aktuāls joprojām ir robotikas virziens, kas attiecās uz administratīvā darba automatizāciju. "Accenture" ir TOP30 IT pakalpojumu segmentā, kur ir vismodernākās un straujāk augošās tehnoloģijas.

Latvijas IT speciālistiem jākonkurē starptautiski, tāpēc nevaram atļauties strādāt pie tā, kur visiem viss labi zināms, stabils un paredzams, uzsver uzņēmuma vadītājs. "Projekti ir realizēti dažādās tautsaimniecības jomās – finanšu, mediju, telekomunikāciju, ražošanas, veselības, farmācijas, autoindustrijas un valsts sektorā, par lielu daļu no projektiem informāciju mēs nevaram sniegt. Novērojams, ka palielinās mākslīgā intelekta, blokķēdes tehnoloģiju un DevOps loma, nepārtraukti svarīga ir IT drošība, kā arī izmaiņas bija vērojamas saistībā ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulas ieviešanu," situāciju nozarē raksturo uzņēmuma vadītājs.

"Accenture" ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. "Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 459 000 cilvēki, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120 pasaules valstīs.

"Accenture" Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā un šobrīd uzņēmumā Latvijā strādā 1550 darbinieku. Uzņēmumam Rīgā ir trīs biroji, kā arī viens – Ventspilī.

Aizvadītajā finanšu gadā, kas ilga no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam, tā apgrozījums bija 59 miljoni eiro, bet peļņa – 3,4 miljoni eiro.