15. novembrī Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notiks "Baltic Mobile Congress" – pirmā starptautiskā jaunāko mobilo tehnoloģiju un digitālo inovāciju konference Baltijas valstīs. " Samsung Electronics Baltics " organizētajā konferencē mobilo tehnoloģiju eksperti un biznesa līderi no visas pasaules dalīsies savos veiksmes stāstos un diskutēs par nākotnes tendencēm mobilo tehnoloģiju jomā.

"Šī starptautiskā konference ir lieliska iespēja vienuviet sastapt mobilo tehnoloģiju ekspertus no visas pasaules, mācīties no viņu veiksmes stāstiem un gūt iedvesmu savam biznesam. "Baltic Mobile Congress" ir pirmā šāda veida konference Baltijā, un tā pulcēs vairāk nekā 500 biznesa līderu no Baltijas reģiona, Polijas, Čehijas, Skandināvijas un citām valstīm. Neapšaubāmi šis ir svarīgs notikums visai reģiona mobilo sakaru tehnoloģiju nozarei," saka Filips Čojs, "Samsung Electronics Baltics" prezidents.

Konferencē ar savu pieredzi, kā attīstīt veiksmīgu biznesu, dalīsies "Samsung Electronics" korporatīvo stratēģiju un biznesa attīstības direktors Niks Davsons, "Wolt" vadītāja Baltijas valstīs Līs Rustels, futūrists un mākslīgā intelekta eksperts Maikls Ladens un vairāki desmiti pārstāvju no citiem sekmīgiem pasaules uzņēmumiem. Viņi sniegs padomus, kā plānot un attīstīt savu biznesu un kā izmantot tehnoloģijas, lai ietu kopsolī ar mūsdienu aktualitātēm. Tāpat konferencē eksperti iepazīstinās ar būtiskākajām jomas inovācijām un runās par nākotnes tendencēm.

"Baltic Mobile Congress" norisināsies "Siemens" arēnā Viļņā, kur būs izveidota arī plaša interaktīva izstāžu zona. Tajā ikviens konferences apmeklētājs varēs izmēģināt jaunākās tehnoloģijas – lietotnes un ierīces no "Samsung", lielo IT uzņēmumu un jaunuzņēmumu, kā arī citu organizāciju produktu un pakalpojumu klāsta.