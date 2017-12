Ķeroties pie publikācijām par informācijas tehnoloģiju (IT) izglītību, negaidījām, ka rezultāts izrādīsies šāds. Labprāt rakstītu par grūtībām un to pārvarēšanu, bet faktiski izrādījās, ka laužamies iekšā pa atvērtām durvīm. Nāciet iekšā, kas vien vēlas, un ņemiet, ko vien vēlaties – izglītību, jaunu karjeru, siltu vietiņu pasaulē uzvarējušajā ceturtajā industriālajā revolūcijā.

Vai arī pacel gaisā rokas, pazaudē darbu un arī nākotni. Jēdzienam "aprīt" ir vairāk nekā tikai viena nozīme, tāpēc arī IT var kļūt par jūsu un jūsu bērnu dzīves kuģa bākuguni vai malduguni. Izvēle, lai cik bailīgi tas nebūtu, ir jūsu pašu rokās.

Nefilozofēsim un arī nepārstāstīsim Vikipēdijas šķirkli. Darīsim vienkāršāk un mierīgi piesēdīsim.

Latvijas lielveikalos jau ir parādījušās "pašapkalpošanās kases". Degvielas uzpildes stacijās tādas ir jau sen. Tās uzstādītas arī Makdonaldos. Sabiedriskajā transportā jūsu braukšanas talonu pārbauda automāti. Roboti - putekļsūcēji tīra grīdas dzīvokļos un arī dažos birojos. Muzejos tiek piedāvāti audio gidi. Rūpnīcās ir arvien vairāk robotizēto konveijeru. Grāmatvedībā arī darbu aizstāj datorprogrammas. Bezpilota automobiļi ir tuvāko 10 gadu nākotne, savā ziņā arī Latvijā (pirmie darbu zaudēs sabiedriskā transporta šoferi).

Vēl pirms pieciem, 10 un 20 gadiem daudzus vai praktiski visus šobrīd "robotizētos" darbus darīja cilvēki. Šobrīd darbaspēka pakalpojumi vairs nav vajadzīgi.

Tās visas ir jaunās pasaules pirmās atbalsis – pasaulē, kurā darbu un rutīnas uzdevumus pilda roboti. Tie nenogurst, neslimo, nekavē, tiem nevajag maksāt algu (un par tiem nav jāmaksā nodokļi, ar ko daži pasaules varenie, starp citu, nav visai apmierināti).

Robotu būs arvien vairāk, bet cilvēku "vienkāršajos" darbos – tikai mazāk.

Un tikai vienā industrijā darba cilvēkiem būs arvien vairāk (vismaz pārskatāmā nākotnē) – informācijas tehnoloģijās (IT). IT ir ceturtās industriālās revolūcijas karalis un tajā pašā laikā daudzu cilvēku karjeru bende. Pašlaik kādā klusā Rīgas birojā strādā 20 cilvēku komanda pie tā, lai jau rīt darbu zaudētu 20 tūkstoši citu cilvēku. Tādu komandu ir daudz, un arī tādu biroju Rīgā ir vairāk nekā viens. Jums pašiem jāizlemj –, esat ar viņiem vai pret viņiem.

Ja darbojaties IT, tad esat to cilvēku vidū, kuriem darbs būs gan šodien, gan rīt, gan ilgi vēl. Ja neesat IT nozarē, jūs esat starp tiem, kuriem IT var nobendēt karjeru vēl līdz aiziešanai pensijā. Un ko jūs darīsiet 50 gadu vecumā, nonākot uz ielas un redzot pa logu, kā jūsu vietu aizņēmis bezdvēselisks dzelzis?

Jebkuri normāli vecāki uztraucas par savu bērnu nākotni. Mēs visi viņiem vēlam tikai to labāko. Daudzi no mums domā – ko viņiem ieteikt, kādā virzienā iedrošināt?

2017. gadā, stāvot uz ceturtās industriālās revolūcijas sliekšņa un ieskatoties katastrofālo izmaiņu bezdibenī, kas var iestāties vēl mūsu dzīves laikā, ar simtprocentīgu pārliecību par nākotni var apgalvot tikai vienu: tiem, kuri ir uz "tu" ar tehnoloģijām, būs lielākas iespējas "izdzīvot", nekā tiem, kuri no tehnoloģijām baidās vai vispār tajās neorientējas.

Turklāt ir jāsaprot, ka nav svarīgi, ar ko jūsu bērns savā dzīvē nodarbosies (vai nodarbojaties pats). Ārsts? Lieliski – šajā nozarē arvien vairāk ienāk dažādu jaunu tehnoloģiju, arī Latvijā. Skolotājs? Arī lieliski – pasniedzēji "spēlējas" ar vismodernākajiem IT mācību līdzekļiem. Pat filologiem, valodniekiem un bibliotekāriem būs vienkāršāk, ja viņi uz datoru nelūkosies kā uz briesmoni.

Svarīgi, lai jūsu bērnu nākotnes priekšnieks, kad lems, ko atlaist no darba, pie visādi citādi līdzvērtīgiem apstākļiem vilka pasi izsniegtu tam, kurš uz tehnoloģijām skatās ar kantainām acīm.

Tādēļ nevajadzētu pretoties, ja jūsu bērnam skolā ievieš jaunu mācību priekšmetu – "Datorika". Jā, papildu slodze. Jā, varbūt paši no tā neko nesaprotat. Nu un tad? Tas ir VIŅAM nepieciešams, ne jums. Jā, un "nesaprotu" ir jābūt kā stimulam, lai iedziļinātos un saprastu, nevis celtu paniku un protestētu.

Bērns vēlas nodarboties ar programmēšanu (piedalīties olimpiādēs un iegūt visu)? Uzbūvēt robotu? Ļaujiet viņam pamēģināt! Pat ja tā nekļūs par viņa profesiju, gūtās zināšanas un prasmes būs viņa priekšrocība pār klasesbiedriem, pēc tam kursabiedriem un, visbeidzot, kolēģiem. Lai arī ar ko viņš (vai VIŅA, neliedziet meitenēm IT, arī viņām ir jāizdzīvo šajā pasaulē!) dzīvē nodarbosies, tehniska rakstura zināšanas nebūs liekas.

Jā, protams, ne visi var kļūt par "tehniķiem" – jābūt gribasspēkam un spējām. Tomēr, ja pusaudzis domā šajā virzienā, tad ziniet – nekādu formālu šķēršļu Latvijā iegūt IT augstāko izglītību šobrīd nav. Valsts augstskolas ņem praktiski visus, jo reālu konkursu nav.

Aizdomājāties paši, ka varbūt nomainīt karjeru? Pilnveidojiet angļu valodas zināšanas un nodarbojieties ar pašmācību, jo, par laimi, internetā ir aptuveni miljons materiālu par jebkuru IT tēmu. Un pēc tam klauvējiet pie Latvijas IT uzņēmumu durvīm – tajos visos ir kadru trūkums. Un tā nav tikai vietējā problēma – šo trūkumu izjūt visa industrija jebkurā pasaules valstī.

Īsāk sakot, nekad vēl Latvijā nav bijis tik viegli iegūt labu augstāko izglītību IT jomā. Skolās datorapmācība nav bijusi tik mūsdienīga kā tagad. Un pilnīgi noteikti pirmo reizi vēsturē IT industrijā Latvijā ienākt ir vienkārši.

Industrija ir gatava aprīt jūs un jūsu bērnus. Jautājums ir tikai par to, kādā statusā esat gatavs ierasties uz maltīti – kā ēdiens vai kā pavārs.