Feisbuks, novērojot, kā sociālā tīkla lietotāji reaģē uz savā profilā redzamajām ziņām, vērtē, kādus ierakstus cilvēkam piedāvāt turpmāk, piektdien raksta tehnoloģiju ziņu medijs "Mashable".

Izrādās, ka kompānija lietotāju paustās reakcijas – "love" ("mīlu"), "haha" ("smieklīgi"), "wow" ("pārsteidzoši"), "sad" ("skumji") un "angry" ("dusmīgs") – vērtē lielākā svarā nekā "like" ("patīk") pogas piespiešanu. Proti, ja lietotājs bieži spiež reakciju pogas, tad portāla algoritms nosaka, kādām tieši ziņām šīs pogas tiek spiestas, un turpmāk profila ziņu lentā piedāvā vairāk līdzīgu ziņu.

"Pēdējā gada laikā esam atklājuši – ja cilvēki pie ziņām pauž emocijas, tas ir pat spēcīgāks signāls tam, ka viņi vēlētos redzēt līdzīgas ziņas iepretim tām, kurām vienkārši būtu piespieduši pogu "like"," publiskā paziņojumā norādījuši "Facebook" pārstāvji.

"Mēs pašlaik atjaunojam joslu, kurā cilvēki redz citu lietotāju publicētos ierakstus, lai paustās reakciju ikonas vērtētu nedaudz vairāk nekā vienkārši "like" pogas. Tādējādi nosakām, kuras ziņas lietotājam ir būtiskākas," skaidro uzņēmuma pārstāvji.

"Mashable" skaidro, ka pagaidām nav atšķirības, kuras no reakcijām ir svarīgākās, tāpēc visas tiekot vērtētas vienlīdzīgi. "Vismaz pagaidām," publikācijā piebilst "Mashable". Līdz šim, kā atklājuši "Facebook" pārstāvji, vispopulārākā reakcija ziņām laika joslā ir poga "love" – portāla lietotāji no visām piedāvātājam reakcijām to izvēlas 50% gadījumu.