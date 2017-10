Trešdien, 11 oktobrī, īstenotā visu jauno " airBaltic " jauno lidmašīnu "Bombardier C300" lidojumu apturēšana saistīta ar bojātu dzinēja palīgiekārtu vienā no Latvijas kompānijas rīcībā esošajiem gaisa kuģiem , portālam "Delfi" apstiprināja kompānijā.

"Tehniskās apkopes laikā vienai no lidmašīnām tika konstatēti nelieli bojājumi palīgiekārtā, kas piestiprināta pie dzinēja. Saskaņā ar dzinēju ražotāja "Pratt & Whitney" instrukcijām tika pieņemts lēmums veikt papildu pārbaudes visai CS300 flotei," skaidro kompānijā.

Kopumā 11. oktobrī ar "Bombardier CS300" saistīto tehnisko iemeslu dēļ tika atcelti trīs reisi no Rīgas uz Maskavu, Helsinkiem un Kazaņu. Tādā veidā, kā apgalvo kompānija, tika ietekmēti 372 pasažieru ceļojumu plāni.

Tāpat, kā liecina Latvijas Radio informācija, "Bombardier CS300" ārkārtas pārbaužu dēļ 11. oktobrī iekāpšana "airBaltic" reisā no Briseles uz Rīgu atteikta Lietuvas Seima spīkera Viktora Pranckieša vadītai delegācijai. Lidojumu no Briseles sākotnēji bija plānots izpildīt ar "CS300", taču drošības pārbaužu dēļ to nācās nomainīt ar mazāko lidmašīnu "Q400 NextGen".

"Šie bojājumi atradās nevis pašā dzinējā, bet uz tādas papildu iekārtas, kas ir piestiprināta pie dzinēja. Ņemot vērā, ka šādi bojājumi iepriekš nebija ne redzēti, ne pamanīti, tad mums bija jāsadarbojas ar dzinēja ražotāju, ar lidmašīnas ražotāju, lai noskaidrotu, kāds ir process, lai veiktu izvērtējumu, un nodrošinātu, ka lidmašīnas ir drošas, lai atgrieztos lidojumos. Vakardien, pa nakti un arī šodien visas dienas garumā ir veiktas inspekcijas, un tā arī pakāpeniski flote atgriežas ierindā," intervijā Latvijas Radio sacīja "airBaltic" vecākais viceprezidents Pauls Cālītis.

Uzņēmums portālam "Delfi" neatklāja, cik lielus zaudējumus lidojumu pārtraukšana kompānijai radījusi, un vai lidmašīnu piegādātājs kompensēs zaudējumus.

"Pašlaik "airBaltic" prioritāte ir nodrošināt CS300 lidmašīnu drošu atgriešanos flotē. Starp ražotājiem un uzņēmumu ir noslēgts līgums, kas atrunā pušu atbildības dažādās iespējamās situācijās, taču līgumu sargā vienošanās par konfidencialitāti un tā detaļas publiski nevaram atklāt," norādīja kompānijā.

Jau ziņots, ka aprīlī ASV aviorūpniecības uzņēmums "Pratt & Whitney" lūdzis divas lidsabiedrības, tostarp "airBaltic", veikt lidmašīnās "CSeries" izmantoto dzinēju daļu priekšlaicīgas pārbaudes, jo to radītās problēmas jau vairākkārt likušas veikt avārijas nosēšanās.

Tāpat ziņots, ka līdz šā gada beigām "airBaltic" flotē būs astoņi CS300 lidaparāti. Līdz 2019. gada beigām "airBaltic" plāno saņemt visas 20 pasūtītās "Bombardier CS300" lidmašīnas, nodrošinot to, ka aviokompānijas flotes vidējais vecums būs mazāks nekā divi gadi.

Līdz šim "airBaltic" ar jaunajām "Bombardier CS300" lidmašīnām veikusi vairāk nekā 1552 lidojumus un nolidojusi vairāk nekā 3892 stundas. "airBaltic" lidojumus ar CS300 lidaparātiem veic tādos maršrutos kā Amsterdama, Barselona, Roma, Maskava, Londona, Parīze, Vīne, Atēnas, Madride un citām vietām.

"Bombardier CS300" lidmašīnā kopumā ir 145 sēdvietas, un tā ir ievērojami klusāka – tās trokšņu līmenis ir līdz pat četrām reizēm mazāks.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos un NVS. Galvenais "airBaltic" akcionārs ir Latvijas valsts ar 80,05% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA "Aircraft Leasing 1" pieder aptuveni 20%.

"airBaltic" flotē ir 30 lidmašīnas: septiņas "Bombardier CS300", 12 "Bombardier" Q400 NextGen gaisa kuģi un 11 "Boeing 737" lidmašīnas.

"airBaltic" pērn nopelnīja 1,2 miljonus eiro, kas ir vairākas reizes mazāk nekā 2015. gadā, kad uzņēmuma peļņa bija 19,5 miljoni eiro. Savukārt lidsabiedrības apgrozījums pērn bija 286 miljoni eiro, kas ir par aptuveni 1% vairāk nekā 2015. gadā.