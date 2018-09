Godinot valsts simtgadi, Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" vēlas vēl vairāk nest Latvijas vārdu pasaulē, dodot 14 jaunajām "Airbus A220-300" lidmašīnām Latvijas mīlētāko pilsētu nosaukumus.

Kopumā balsojumā tika saņemtas 98 000 balsis. Pirmo vietu ar 9 183 balsīm ieguva Cēsu pilsēta, kurai sekoja Alūksne, Valmiera, Kuldīga un Smiltene.

Top 14 iekļuva arī Ogre, Līvāni, Bauska, Gulbene, Rīga, Jelgava, Liepāja, Jūrmala un Sigulda.

"Līdz ar valsts simtgades sagaidīšanu, turpmāk viesi Rīgā regulāri ieradīsies ar jautājumu – kas ir tā pilsēta, kuras vārds atradās pie lidmašīnas durvīm. Īsus pilsētu aprakstus būs iespējams atrast arī mūsu "Baltic Outlook" žurnālā," stāsta uzņēmuma izpilddirektors Martins Gauss.

"airBaltic" jaunos lidmašīnu nosaukumus plāno ieviest jau novembrī, valsts svētku mēnesī.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus lidojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti.