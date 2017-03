Nacionālā aviokompānija " airBaltic " 16. maijā atsāks iekšzemes lidojumus no Rīgas uz Liepāju. Lidojumi notiks trīs reizes nedēļā, informē uzņēmuma korporatīvo komunikāciju viceprezidents Jānis Vanags.

Jāatgādina, ka 2007. un 2008. gadā "airBaltic" jau nodrošināja lidojumus uz šo Kurzemes pilsētu, tiesa gan, šis maršruts tika subsidēts no valsts budžeta.

Satiksmes ministrijā portālam "Delfi" nekomentēja to, vai valsts dotēs šos lidojumus. Arī "airBaltic" neatklāj, kā tiks finansēti pasažieru pārvadājumi un Liepāju.

"Aviācijas nozare veido līdz pat 3% no valsts ekonomikas un 2% no visām darba vietām. Kurzemes reģiona ekonomikai mūsu lidojumu uzsākšana uz Liepāju ir ļoti svarīga, kā arī tā papildinās jau esošos aviosavienojumus ar Palangu. Rīga – Liepāja maršruts sniegs jaunas ceļošanas iespējas starp abām pilsētām, kā arī piedāvās ērtus savienojumus uzņēmējiem un tūristiem no 60 "airBaltic" galamērķiem," skaidro lidsabiedrības izpilddirektors Martins Gauss.

Saskaņā ar Liepājas mēra Ulda Seska (Liepājas partija) sacīto kopš Liepājas lidostas rekonstrukcijas sākšanas regulāro lidojumu atsākšana bijusi ļoti gaidīta. "Pirms rekonstrukcijas, Liepājas lidosta apkalpoja gandrīz 45 tūkstošus pasažieru un 2 700 lidmašīnas, bet esmu pārliecināts, ka ar šodienas pilsētas iespējām, drīz vien mēs šos rādītājus spēsim panākt un pārsniegt," viņš sola.

Lidojumi notiks trīs reizes nedēļā. Biļetes pamata cena būs 15 eiro, bet biznesa klases cena – 99 eiro. Maršrutā tiks izmantota "Bombardier Q400 NextGen" lidmašīna, lidojums ilgs 40 minūtes.