Briškena ienākumus pērn veidoja 38 416 eiro alga "airBaltic" padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā, kā arī 30 000 eiro alga AS "RB Rail", kurā līdz 2016. gada 21. oktobrim viņš ieņēma padomes locekļa amatu, bet pēcāk kļuva par uzņēmuma Biznesa attīstības vadītāju.

Tāpat "airBaltic" padomes priekšsēdētāja vietnieka ieņēmumus pērn papildināja ienākums no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 6250 eiro apmērā, ienākums no nekustamā īpašuma izīrēšanas 660 eiro apmērā, kā arī procentu maksājumi no "Swedbank" 16 eiro apmērā.

Pērnā gada nogalē Briškens bezskaidrā naudā bija uzkrājis 32 604 eiro, kas ir par 75 218 eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Deklarācija atklāj, ka "airBaltic" padomes priekšsēdētāja vietnieks pērn iegādājies nekustamo īpašumu par 110 000 eiro.

Atbilstoši deklarācijai Briškena īpašumā pagājušā gada beigās bija dzīvoklis Rīgā, kā arī zeme un būves Carnikavas novadā, kas 2015. gada nogalē viņam nepiederēja.

Tāpat Briškens deklarējis 2008. gada "Volvo S80" markas vieglo automašīnu. Pērnā gada nogalē parādsaistības vai aizdevumi, kas pārsniegtu 20 minimālās mēnešalgas, Briškenam nebija.