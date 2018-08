Līdz šim "airBaltic" ar "Airbus A220-300" lidmašīnām ir pārvadājusi vairāk nekā 1 450 000 pasažieru. Šobrīd jau katrs trešais "airBaltic" pasažieris lido ar "Airbus A220-300" lidmašīnām. Līdz šim "airBaltic" ar "Airbus A220-300" lidmašīnām veikusi vairāk nekā 14 000 lidojumu un nolidojusi vairāk nekā 37 800 stundu.

"airBaltic" ar "Airbus A220-300" lidmašīnas visbiežāk lido uz Maskavu, Amsterdamu, Parīzi, Londonu un Barselonu.

Jaunā "Airbus A220-300" lidmašīna nodrošina izcilu lidojumu ar tādām priekšrocībām pasažieriem kā platāki sēdekļi, lielāki logi, vairāk vietas rokas bagāžai, pilnveidotas labierīcības un citiem uzlabojumiem. Jaunā lidmašīna ir arī ievērojami klusāka – tās trokšņu līmenis ir līdz pat četrām reizēm mazāks. Turklāt šobrīd tā ir pasaulē videi draudzīgākā komerciālā lidmašīna, jo Airbus A220-300 ir pirmais lidaparāts, kura dzīves cikla ietekmes uz vidi deklarācija ir pilnīgi caurskatāma, palīdzot samazināt CO 2 un NO X emisijas attiecīgi par 20% un 50%, uzsver lidsabiedrībā.

Trīs jaunākajām "Airbus A220-300" lidmašīnām ir uzlabots salons un jauni, komfortabli krēsli. Jaunās sēdvietas sniedz pasažieriem tādas priekšrocības kā vairāk vietas kājām, jaunus kabatas nodalījumus aiz sēdekļiem un blakus krēsliem izvietotus pakaramos žaketēm. Sēdvietas tiks uzlabotas visām "airBaltic A220-300" lidmašīnām, sola lidsabiedrībā.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasarā airBaltic savam maršrutu tīklam pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti.

"airBaltic" ir akciju sabiedrība, kas dibināta 1995. gadā. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar 80,05% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA "Aircraft Leasing 1" pieder aptuveni 20% kapitāldaļu.