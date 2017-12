Satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) raidījumam atzina, ka divus gadus ilgušie stratēģiskā investora meklējumi vēl nedaudz ieilgs, jo līdz gada beigām, kā tas bija iecerēts līdz šim, vēl neizdosies pabeigt piesaistes procesu un izvēlēties kādu no diviem investoriem, ar kuriem šobrīd turpinās padziļinātas sarunas.

"Mums ir nepieciešams vēl papildu darbs no juridiskās puses, lai mēs sagatavotu visus dokumentus atbilstoši tām valsts interesēm, kas nepieciešamas. Visdrīzākais šobrīd, ka tās būs janvāra beigas, lai mēs varētu pieņemt lēmumus. Šobrīd nav arī steiga, lai sasteigtu. "airBaltic" ir ļoti labi rezultāti, tas ir spējīgs nodrošināt visu operacionālo darbību," sacīja ministrs.

Investori neesot no Krievijas vai Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstīm, ziņo raidījums. Viens no tiem ir no Eiropas, otrs - ārpus tās. Ministrs raidījumam vēl neatklāja, cik lielu "airBaltic" akciju daļu plānots investoram pārdot. Iepriekš tika pieļauta iespēja pārdot visas šobrīd valstij piederošās akcijas. Valdībai investora izvēlē joprojām galvenie kritēriji ir tas, lai "airBaltic" turpinātu attīstību, lidosta "Rīga" tiktu saglabāta kā bāzes lidosta, kā arī turpinātos reisu un flotes attīstība.

Pašlaik Latvijas valstij pieder 80% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram "Aircraft Leasing 1", kuru šogad pārņēma Dānijas uzņēmējs Larss Tūsens, - 20% akciju.

Kā novembrī intervijā sacīja satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS), tiekot vērtēti trīs iespējamie lidsabiedrības 'airBaltic' investori. Arī Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) iepriekš uzsvēris, ka sarunas par stratēģiskā investora piesaisti lidsabiedrībai "airBaltic" ir paredzētas līdz gada beigām.

Kā ziņots, Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš intervijā aģentūrai LETA apstiprināja, ka SM patlaban izskata jau konkrētus piedāvājumus "airBaltic" investora piesaistē un nav izslēgta arī visu valstij piederošo daļu atsavināšana.

Lidsabiedrības "airBaltic" biznesa plānā "Horizon 2021" ir iekļauta papildu kapitāla piesaiste 50 miljonu eiro apmērā, lai pilnībā nodrošinātu lidmašīnu flotes nomaiņas finansējumu, kā arī turpinātu uzlabot lidsabiedrības kapitāla struktūru. Uzņēmums apliecinājis, ka negrasās vērsties pie valsts, lai prasītu papildu ieguldījumu.

Investoru jau otro gadu meklē starptautiskais finanšu konsultāciju un aktīvu pārvaldības uzņēmums "Lazard Freres". Process esot iegājis finiša taisnē un līdz šā gada beigām vajadzētu pieņemt lēmumu, iepriekš pauda ministrs Augulis.