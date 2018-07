Pēc viņas teiktā, šoreiz "Liepājas autobusu parks" bija apstrīdējis trīs nolikuma punktus, bet IUB par pamatotu atzinis vienu. "Viņi apstrīdēja punktu, kurš noteica, ka izvērtēšanas procesā pretendentam pienāksies vairāk punktu, ja tas piedāvās papildu biļešu veidu, piemēram, atlaides studentiem vai pensionāriem," norādīja Bartaševiča.

Viņa arī apstiprināja, ka RS juristi jau veikuši nepieciešamos labojumus un izsludinājuši sarunu procedūras turpinājumu, atlasītajiem pretendentiem nosūtot uzaicinājumu iesniegt savus piedāvājumus līdz 27. jūlijam. Šajā laikā atlasītie sarunu procedūras dalībnieki ir tiesīgi iepirkuma nolikumu apstrīdēt.

Iepirkumā par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu ar mikroautobusiem Rīgas pilsētā, RS sarunu procedūras rezultātā ir atlasījis divus pretendentus - SIA "Rīgas mikroautobusu satiksmi" (RMS) un personu apvienību, kuras sastāvā ir "Liepājas autobusu parks" un AS "Nordeka". Patlaban abiem pretendentiem ir jāiesniedz savi piedāvājumi, pēc kuru izvērtēšanas RS noteiktu uzvarētāju, taču jau minētā personu apvienība jau piekto reizi IUB pārsūdzējusi iepirkuma nolikumu.

Ja iepirkums līdz šī gada beigām netiks noslēgts, pastāv iespēja, ka no nākamā gada sākuma Rīgā nekursēs mikroautobusi. Ja iepirkums laikus netiks noslēgts, RS plāno vērsties pie AT ar lūgumu pagarināt noregulējuma termiņu.

Jau vēstīts, ka Augstākā tiesa (AT) uzdevusi no nākamā gada apturēt RS un RMS starpā noslēgto papildvienošanos par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu. AT atzinusi, ka lietā apstrīdētā papildu vienošanās ir "pirmšķietami prettiesiska", un noteikusi, ka šīs vienošanās darbība ir apturama no 2019. gada 1. janvāra.

Konkrētais iepirkums ilgst jau no 2016. gada, kad RS izsludināja sarunu procedūru mikroautobusu satiksmes pakalpojuma sniegšanai no 2018. gada 1. maija. Patlaban tajā sarunu procedūras laikā ir izvēlēti divi pretendenti - RMS un personu apvienība, kuras sastāvā ir "Liepājas autobusu parks" un AS "Nordeka".

Neskatoties uz to, ka bija izsludināta minētā sarunu procedūra, RS un RMS 2017. gada 31. maijā noslēdza papildvienošanos, ar kuru 2013. gada līguma apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka pakalpojumi tiks sniegti līdz 2020. gada 30. oktobrim.

Uzņēmums "Liepājas autobusu parks" vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot atzīt papildvienošanos par spēkā neesošu, jo tā noslēgta ārpus publiskā iepirkuma procedūras. Šis uzņēmums lietā lūdza piemērot pagaidu noregulējumu - aizliegt pildīt papildvienošanos.