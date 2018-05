Atsevišķos autobusa maršrutos Pierīgā ieviesīs abonementa biļetes

Foto: LETA

No 1. jūnija iedzīvotāji varēs izmantot abonementa biļeti, braucot kādā no astoņiem "Galss Buss" apkalpotajiem maršrutiem vai to posmiem virzienā no Rīgas uz Salaspili, Cekuli, Sauriešiem, Ropažiem un citām apdzīvotām vietām galvaspilsētas tuvumā, informēja SIA "Autotransporta direkcija".