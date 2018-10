Ja summu līdz 7000 eiro Latvijā un Lietuvā auto iegādei gatavi iztērēt apmēram puse no tiem, kuri tuvāko gadu laikā plāno šādu darījumu, tad Igaunijā vien 26%. Savukārt summu no 7 līdz 10 tūkstošiem eiro auto iegādei gatavi novirzīt 19% iedzīvotāju Igaunijā un Lietuvā un 23% – Latvijā.

Igaunijā ir vislielākais īpatsvars tādu, kuri plāno auto iegādei tērēt no 20 līdz 30 tūkstošiem eiro – 12%, Latvijā un Lietuvā šis skaitlis ir 4%.

"Mūsu statistika rāda, ka arī līzinga līgumu summas Igaunijā ir augstākas nekā Latvijā un Lietuvā. Tomēr, neskatoties uz atšķirībām iegādājamo auto cenā, aptaujas rezultāti liecina, ka, izvēloties auto, visu trīs Baltijas valstu iedzīvotāji lielāko uzmanību pievērš auto drošībai, komfortam un ietilpībai, degvielas patēriņam un dzinēja tipam, kā arī uzturēšanas izmaksām. Savukārt mazāk nozīmīgi ir auto krāsa, marka un dizains, kā arī fakts, vai auto ir videi draudzīgs – ar pazemināto CO 2 izmešu apjomu," norāda "SEB" līzinga vadītāja Jeļena Gavrilova.

2018. gada pirmajos deviņos mēnešos "SEB" līzings auto iegādei ir piešķīris 52 miljonus eiro, kas ir par 4% vairāk nekā pirms gada. 37 miljoni eiro piešķirti uzņēmumiem, bet 15 miljoni – privātpersonām. Auto iegādes vidēja summa – 22 tūkstoši eiro.

"Ar katru gadu novērojam augošu pieprasījumu pēc jauniem auto. Šobrīd, protams, aktīvāk jaunos auto iegādājas uzņēmumi, tomēr arī privātpersonu segmentā arvien biežāk klienti izvēlas pirkt spēkratus no salona. Piemēram, no šogad līzingā noformētājiem auto 82% bija 2018. gada automašīnas. Vēl 15% no šī gada darījumiem ir auto no 2013. līdz 2017. gadam. Salīdzinot jauno un mazlietotu spēkratu īpatsvaru klientu segmentos, var secināt, ka 90% no auto, ko iegādājas uzņēmumi, un 65% no auto, ko iegādājas privātpersonas, bija jauni," turpina Gavrilova.

"SEB" līzinga portfelī populārākās markas jauno auto kategorijā ir "Volkswagen", "Toyota", "Škoda", "KIA" un "Opel". Savukārt mazlietoto auto kategorijā populārākie ir "Volkswagen", "Toyota", "BMW", "Audi" un "Nissan".

Aptaujā, kuru 2018. gada vasarā pēc "SEB" līzinga pasūtījuma veica kompānija "Norstat", piedalījās 1042 respondenti vecumā no 18 līdz 55 gadiem no Latvijas, 1053 – no Igaunijas un 1028 – no Lietuvas.