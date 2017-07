"Ņemot vērā, ka dīzeļdegvielas cena veido ļoti būtisku dzelzceļa pārvadājumu izmaksu komponenti, līdz pat 30% no cenas, palielināt izmaksas, kas sadārdzina Latvijas transporta un tranzīta koridoru, ir pilnīgs neprāts. Apstākļos, kad kravu apjoms no Krievijas jau tā strauji sarūk, tranzīta koridora izmaksu jebkāda sadārdzināšana var katastrofāli ietekmēt mūsu ostu un arī Latvijas dzelzceļa konkurētspēju globālajā pārvadājumu tirgū," klāstīja Antāne.

Pēc viņas teiktā, pieņemot lēmumu par akcīzes nodokļa palielināšanu degvielai valdībai bija jāizvērtē visi iespējamie riski, ko tas var nest valsts ekonomikai kopumā un jāveic konsultācijas ar nozaru pārstāvjiem.

"Diemžēl rodas iespaids, ka lēmums pieņemts sasteigti un bezatbildīgi. Vai valdība maz ir aprēķinājusi, kāda būs šī sadārdzinājuma ietekme uz dzelzceļa pārvadājumu izmaksām, cik daudz mēs zaudēsim no tā rezultātā iespējamā kravu zuduma un kā mēs šo zudumu kompensēsim?" pauda BATL vadītāja.

Viņa atzīmēja, ka gan ekonomiski, gan no vides un satiksmes drošības viedokļa kravu pārvadājumi maksimāli jāpārceļ uz dzelzceļa sliedēm. Dzelzceļa lomas pieaugumu paredz arī Eiropas Savienības politika. Turpretim ar šādiem lēmumiem Latvija arvien vairāk no šī mērķa attālinās.

"Matemātiska pieeja budžeta ieņēmumu celšanai ar Latvijas ekonomiku var izspēlēt ļaunu joku, un cerētie ieņēmumi var pārvērsties zaudējumos. Diemžēl valdība uzņēmēju bažas, ka akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana degvielai atbrīvos inflācijas spirāli, jo daudzi pakalpojumi un preces to transportēšanas izmaksu pieauguma dēļ kļūs dārgākas, nav ņēmusi vērā. Taču šis faktors vistiešākajā veidā ietekmēs ikviena Latvijas iedzīvotāja pirktspēju un līdz ar to arī labklājības līmeni. Optimismu nevieš arī finanšu ministres teiktais, ka, ja strauji kritīsies degvielas patēriņš, varētu pārskatīt lēmumu par akcīzes nodokļa palielināšanu. Būtībā tas ir skaidrs signāls investoriem par mūsu valsts nodokļu sistēmas neprognozējamību, kur vienā dienā valda vieni spēles noteikumi, bet nākamajā dienā - citi. Tas savukārt liecina, ka ilgtermiņā prognozēt Latvijā sava biznesa attīstību būtībā ir nereāli," stāstīja Antāne.

Asociācija aicina valdību pārskatīt lēmumu par akcīzes nodokļa celšanu degvielai.

BATL pārstāv Ventspils brīvostā strādājošus un tranzīta un loģistikas nozares uzņēmumus - AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta", AS "Kālija Parks", AS "Latvijas Naftas Tranzīts", SIA "Noord Natie Ventspils Terminals", AS "PKL Flote", SIA "Ostas Flote", SIA "MINERAL-TANS-SERVISS", AS "Baltic Coal Terminal", SIA "Seastar" un AS "Baltijas ekspresis".

Jau vēstīts, ka ar grozījumiem likumā par akcīzes nodokli paredzēts kompensēt nodokļu reformas ieviešanas rezultātā radušos nodokļu ieņēmumu zudumus. Likuma grozījumi paredz celt akcīzes nodokli degvielai, cigaretēm un alkoholam.

Svinu nesaturoša benzīna akcīzes nodokli par 1000 litriem paaugstinās par 7,8% - no 436 eiro līdz 470 eiro 2018.gadā. Svinu saturoša benzīna akcīzes nodokli par 1000 litriem paaugstinās par 24% - no 455,3 eiro līdz 564 eiro.

Dīzeļdegvielas akcīzi no 2018.gada palielinās par 11% - no 341 eiro līdz 378 eiro par 1000 litriem. Savukārt sašķidrinātās naftas gāzes akcīzes nodokli palielinās par 12% - no 231 eiro līdz 206 eiro par 1000 litriem.