"LatRosTrans" un Baltkrievijas uzņēmuma "Polocktransņeftj Družba" strīds par to, kam pieder bufernafta cauruļvadā Polocka–Ventspils, ilgst jau septiņus gadus. Kopš divtūkstošo gadu sākuma pa cauruļvadu vairs netiek sūknēta nafta, bet 2010. gadā "LatRosTrans" pieņēma lēmumu izsūknēt tajā palikušo tehnoloģisko naftu un vēlāk pārdeva to, savukārt baltkrievu uzņēmums Latvijā iesniedza tiesā prasību pret "LatRosTrans".

Divas tiesu instances lēma par labu "LatRosTrans", bet pēc tam sekoja Augstākās tiesas lēmums, kas noteica, ka iepriekš, iespējams, kļūdaini interpretēti 90. gadu sākumā parakstītie dokumenti. Tiesvedība turpinājās, un Latgales apgabaltiesa nolēma piedzīt no "LatRosTrans" 67 miljonus eiro par prettiesisku naftas izsūknēšanu un pārdošanu.

"Vitol" grupas ieskatā ("Vitol" grupai pastarpināti caur AS "Ventspils nafta" pieder 66% "LatRosTrans" daļu – red.), lemjot par tehnoloģiskās naftas piederību, Latgales apgabaltiesa nav ņēmusi vērā Augstākās padomes lēmumu, kas nosaka, ka visi uzņēmumi un civilie objekti, kas formāli atradās PSRS pakļautībā un bija reģistrēti vai izvietoti Latvijas Republikas teritorijā, kļuva par tās īpašumu, ja vien starptautiskie līgumi nenoteica citādi.

Tā vietā, lemjot par tehnoloģiskās naftas piederību, Latgales apgabaltiesa atsaucas uz ierakstiem PSRS uzņēmuma grāmatvedības bilancēs.

"Vitol" grupa uzskata, ka Latgales apgabaltiesa ir ignorējusi Latvijas normatīvos aktus, par prioritāriem nosakot iekšējos bijušā PSRS uzņēmuma dokumentus. Turklāt Latgales apgabaltiesa nav ņēmusi vērā Ārlietu ministrijas un Saeimas Juridiskā biroja iesniegtos dokumentus, kas apstiprina, ka naftas cauruļvadi ir izvietoti Latvijā un tajos esošā nafta kļūst par Latvijas Republikas likumīgu īpašumu pēc neatkarības atgūšanas, ņemot vērā faktu, ka valsts nav paudusi nodomu nodot šos aktīvus citam īpašniekam.

Līdz ar to "LatRosTrans" ir iesniedzis apelācijas prasību saistībā ar Latgales apgabaltiesas lēmumu.

Tiesa var lemt par labu "LatRosTrans" vai baltkrievu kompānijai "Polocktransņeft Družba". Kādi ir jūsu plāni vienā vai otrā gadījumā?

Esam ļoti pārliecināti, ka šis ir valsts mēroga jautājums, tā nav tikai "LatRosTrans" privātā lieta, un sagaidām, ka Augstākā tiesa pievērsīs šai nozīmīgajai lietai pienācīgu uzmanību un vērību visu septiņu tienešu sastāvā, nevis triju. Tas ir ļoti svarīgi – paskatīties uz šo jautājumu kompleksi, ņemot vērā iespējamās konsekvences. Šim lēmumam var būt konstitucionālas sekas, tāpat tas ir jautājums par visiem aktīviem, kas atrodas Latvijas teritorijā kopš PSRS laikiem un pieder Latvijas valstij un uzņēmumiem. Turklāt tā būs zīme visiem ārvalstu investoriem Latvijā, jo nevar būt tā, ka uzņēmumam pieder aktīvi un pēc tam izrādās, ka tie pieder kādam citam.

Saprotu, ka PSRS sabrukums notika ļoti ātri, daudzas valstis atguva neatkarību, protams, problēmas ar dokumentiem ir neizbēgamas, tomēr līdz šim ir bijis tā, ka tas, kas atradās Latvijas teritorijā, pieder Latvijai. Kāpēc gan tieši Baltkrievija pretendē uz šiem aktīviem? Tad jau drīzāk varētu būt jautājums par Krievijas interesi.

Starp citu, nesen Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele savā rakstā komentēja Latvijas kontinuitātes principus, nerunājot par šo konkrēto gadījumu. Līdz ar to saprotam, ka tiesām vismaz vajadzētu ļoti rūpīgi un skrupulozi pieiet tādām lietām kā mūsējā, vienlaikus redzot plašāku lauku un kontekstu saviem lēmumiem.

Vai ir bijušas līdzīgas lietas kādā citā postpadomju valstī? Vai izprotat pašu baltkrievu prasības būtību?

Šobrīd esam identificējuši tikai Lietuvas gadījumu. Latvijā prasība ir balstīta uz veciem padomju laika uzņēmuma grāmatvedības dokumentiem, savukārt mēs balstāmies uz Latvijas un starptautiskiem likumiem. Mūsu ieskatā, Latvijas un starptautiskie likumi ir pārāki par veciem padomju laika grāmatvedības dokumentiem. Esam jautājuši viedokli gan Ārlietu ministrijai, gan Saeimas Juridiskajam birojam, un šīs iestādes ir atbalstījušas mūsu redzējumu. Šī ir ļoti jocīga tiesas lieta, ja lūkojamies uz faktiem, ir grūti saprast, kāpēc šāds tiesas lēmums tika pieņemts.

Runa ir par lielu naudu.

Lūk! Mēs vēlamies, lai uz šo lietu paskatās Augstākā tiesa septiņu tiesnešu sastāvā, skaidri un pārskatāmi. Bez nekādas ietekmes, tikai uz faktiem.

Līdzīga situācija ir arī Lietuvā, kur Baltkrievijas kompānija iesūdzēja tiesā "PKN Orlen", un Lietuvas pirmās instances tiesa lēma par labu "PKN Orlen". Vai Latvijas un Lietuvas gadījumi ir līdzīgi, vērtējot prasību pusi?

Jā, Lietuvas tiesa pieņēma ļoti stingru lēmumu, ka attiecīgie aktīvi pēc PSRS sabrukšanas piederēja Lietuvas valstij. Lieta tika pamatota ar tādiem pašiem dokumentiem kā Latvijas gadījumā. Šobrīd "Polocktransņeft Družba" Lietuvā ir iesniegusi apelāciju, process turpinās, un gaidām, kāds būs tālākais tiesas lēmums.

Šis strīdus cauruļvads vijas cauri vairākām valstīm, sākas Krievijā, tad iet uz Baltkrieviju, tad ienāk Latvijā un Lietuvā, tad atpakaļ Latvijā.

Arī Latvijā pirmās instances tiesa lēma par labu "LatRosTrans", tomēr šobrīd šis process ir pagriezies par 180 grādiem. Kā jūs rīkosieties, ja tiesa lems par labu Baltkrievijas kompānijai?

Prasība ir par konkrētu naudas summu – 67 miljoniem eiro. Tā ir ļoti liela naudas summa, un mums tādas nav. Tā kā nevarēsim samaksāt, visdrīzāk, baltkrievi tiesiski pārņems uzņēmumu un kontroli tajā, slēgs naftas cauruļvadu. Jāatgādina, ka "LatRosTrans" ir Latvijas un Krievijas kopuzņēmums, kurā "Vitol" grupai caur "Ventspils naftu" pieder 66%, bet Krievijas puses partnerim PAS "Transņefteprodukt" ("Transņeft" meitasuzņēmums) – 34% kapitāla daļu. Un nevaru iedomāties, ka Krievijas puse varētu būt mierā ar šādiem notikumiem. Tas būs haosa laiks. Noslēdzot naftas produktu transportēšanu pa cauruļvadu, cietīs arī Ventspils brīvosta. Ir nedaudz īpatnēji, ka pilsētas mērs, kam ļoti patīk runāt, šoreiz ir kluss. Kaut gan, neskatoties uz to, ka transportēto produktu apjoms krītas, "Ventspils nafta termināls" joprojām ir lielākais Ventspils brīvostā pēc pārkrauto kravu apjoma. Pērn tas pārkrāva gandrīz septiņus tūkstošus tonnu.

Kad varētu tikt pieņemts lēmums?

Par termiņu nav drošības, iepriekš šādos jautājumos lēmums parasti ticis pieņemts 4–6 mēnešu laikā. Apelāciju iesniedzām jūlijā, varētu būt runa par novembri, decembri vai janvāri. Saprotams, ka šī ir liela un nopietna lieta, ir tiešām daudz materiālu, dokumentu, un tiesnešiem būs vajadzīgs laiks, lai to visu izvērtētu.

Pastāv divi tālākie scenārija varianti – Augstākā tiesa var pieņemt mūsu lietu izskatīšanai un tad izlemt vai nu negrozīt iepriekšējās tiesas lēmumu, vai arī atgriezt vēlreizējai izskatīšanai. Ja Augstākā tiesa nepieņems lietu, tad gan paliks spēkā iepriekšējās tiesas lēmums. Iespējams, pēc tam varam vērsties Satversmes tiesā, arī Eiropas institūcijās, tomēr tas aizņems ilgu laiku, un tikmēr uzņēmumā jau saimniekos baltkrievi. Turklāt šajās iestādēs mēs varam diskutēt par principiem un procedūrām, ne vairs naudu.

"LatRosTrans" pieder divi cauruļvadi – dīzeļdegvielas un naftas. Naftas cauruļvads ir sauss kopš divtūkstošo gadu sākuma. Kas fiziski notiek ar cauruļvadu, kurā nenotiek darbība?

Mēs esam atbildīgi un rūpējamies par to, izsūknējām naftu, iztīrījām, un mēģinām to saglabāt, tas ir sarežģīts darbs. Piemēram, citās valstīs šādos gadījumos cauruļvadus piepilda ar smiltīm. Cauruļvads iet pāri vairāk nekā tūkstoš īpašnieku zemēm, arī tas sarežģī darbu, tāpēc cenšamies saglabāt cauruļvadu, cik vien dabai draudzīgi tas ir iespējams. Dīzeļdegvielas cauruļvads darbojas, tomēr, ja Baltkrievijas kompānija pārņems "LatRosTrans", iespējams, ar to notiks tas pats. Šādā gadījumā uzņēmuma aktīviem vairs nebūs īsti jēgas.

"LatRosTrans" savulaik pārdeva bufernaftu, kas atradās cauruļvadā. Par kādu summa iet runa?

Tā bija mazāka par tiesā prasītajiem 67 miljoniem eiro, un nav skaidrs, kā šie 67 miljoni eiro ir aprēķināti. Sākotnējā summa bija pat vēl lielāka – ap 83 miljoniem eiro. Turklāt "Polocktransņeft Družba" nepārliecinošā veidā centās pamatot summu, ko tā prasa tiesā, netika uzrādīti arī pierādījumi par naftas apjomu. Te jāsaprot, ka Baltkrievijas uzņēmums ir prasības cēlējs un tam ir jāpierāda savi vārdi, nevis mums. Protams, mums ir aplēses, kā šie aprēķini tika veikti, tomēr mēs tiem nepiekrītam. Jāņem vērā, ka naftas produktu cena biržā visu laiku mainās. Savukārt tiesa uzskatīja, ka pierādījumi ir pietiekami, kam mēs nepiekrītam. Varam paskatīties uz šo lietu arī tā – Baltkrievijas uzņēmums uzskata, ka nafta pieder tam, bet tad atklāts ir jautājums par tās uzglabāšanu un samaksu par to.

Krievijas stratēģiskais lēmums novirzīt kravas uz savām ostām lielā mērā ietekmē kravu pārvadājumu apjomus Latvijā, tie samazinās. Protams, tiek meklēti jauni ceļi, tomēr to efekts vēl nav būtiski jūtams. Kā jūs redzat situācijas attīstību turpmāk?

Pirms diviem gadiem cilvēki nevēlējās redzēt apkārt notiekošo, joprojām bija pietiekami lieli kravu apjomi, tomēr viss mainījās gana ātri. Tagad situācija ir sarežģīta, visi to saprot, gan pārvadātāji, gan termināļi – visi biznesā iesaistītie – mēģina rast risinājumu šai situācijai. "Vitol" veic investīcijas, lai diversificētu produktu portfeli, esam pievērsušies "vieglākiem" produktiem, piemēram, benzīnam, vairāk izmantojam savus aktīvus, pārvadājot lielākus kravu apjomus pa jūru ar kuģiem. Ir iespējas, un ir jāstrādā smagi! Tomēr Latvijā visa infrastruktūra tika veidota kā loģistikas krustpunktam, turklāt tā ir samērā veca un paredzēta lielākiem apjomiem. Man ir aizdomas, ka gandrīz visi termināļi Rīgas ostā ir izlikti pārdošanai, to, protams, neredz jebkurš "no ielas", tomēr, ja būs īstais piedāvājums, darījums var notikt. Skatoties uz nākotni, situācija būs smaga.

Vai redzat Baltijas valstīs kādu veiksmīgu risinājumu šai situācijai?

Es teiktu, ka tā ir Klaipēdas osta, lietuvieši ir ļoti aktīvi un ātri adaptējas jaunā situācijā. Te ir runa par dažādiem maisītiem naftas produktiem, kurus var piemērot konkrētiem tirgiem. Lietuvieši kaut kā atrod veidu, kā to izdarīt samērā viegli spēkā esošās likumdošanas ietvaros. Līdzīgi rīkojas Holandes ostas – Amsterdama, Roterdama. Latvijā ir daudz ierobežojumu, tai skaitā birokrātiski, bieži vien likumu interpretācija var padarīt valstis mazāk konkurētspējīgas. Latvijai kā valstij būtu jāiemācās labāk adaptēties biznesa pasaulē. Es, protams, nerunāju par vides pārmaiņām, piesārņojums ir problēma visā pasaulē. Gribu teikt, ka "Vitol" ļoti nopietni attiecas pret vides jautājumiem.

Bieži vien jautājumi par kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu atduras pret tarifiem.

Tieši tā, ja kravu apjomi samazinās, tiek palielināti tarifi, lai saglabātu ieņēmumus. Vienīgi problēma ir tāda – ja palielina tarifus, samazinās kravu apjomi, un tas ir nebeidzams cikls. Pārdevēji ir ļoti pragmatiski, viņi skatās uz ostām un salīdzina tās, tiek izvēlēta osta attiecīgajā reģionā, līdz kurienei ir vismazākās loģistikas izmaksas, lai gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Formula ir vienkārša. Protams, tiek ņemtas vērā valūtas kursa izmaiņas. Līdz ar to, ceļot cenas, samazinās konkurētspēja.

Saprotu, ka Baltijas valstu dzelzceļa kompānijas ir sarežģītā situācijā, tomēr tarifu celšana noteikti nav risinājums. Īstenībā būtu jādomā par atlaidēm, lai varētu konkurēt ar kaimiņvalstīm.

Kura ir viskonkurētspējīgākā osta Baltijas valstīs?

Iespējams, tā būtu Klaipēda, daudzu faktoru dēļ.

Pirms pāris gadiem intervijā portālam "Delfi" minējāt, ka būtu jārada godīgs "spēles laukums" visiem dalībniekiem, nevis lai tikai Rīga gūtu labumu salīdzinājumā ar pārējām Latvijas ostām. Vai šāds "laukums" ir radīts?

Tas ir lielās politikas jautājums. Šobrīd turpinām veidot attiecības ar brīvostu, mēs paļaujamies uz to, ka mums ir atļauts darboties Latvijā. Ja tiek veidotas mākslīgas barjeras, ko uzliek valdība, pašvaldība, brīvosta, tās būtiski ietekmē uzņēmumu, darbiniekus tajā, kā arī pašas brīvostas ieņēmumus. Mūsu jautājums ir: kāpēc gan kaut kas tāds būtu jādara?

"Ātri sapratām, ka mums neder mazākuma akcionāra statuss. Pagāja kāds laiks, kamēr varējām iegūt kontroli pār uzņēmumu, lai profesionāli to vadītu," skaidro Kirkups (foto: LETA).

"Vitol" grupas uzņēmumi Latvijā ir bijuši iesaistīti vairākās tiesvedībās, šobrīd joprojām tiesājas "LatRosTrans", agrāk par Preses namu u. c. Vai tas ir veids, kā grupa darbojas arī citās valstīs?

Ir jāatskatās pagātnē, kad "Vitol" 2006. gadā nopirka mazākuma daļas "Ventspils naftā". Ātri sapratām, ka mums neder mazākuma akcionāra statuss. Pagāja kāds laiks, kamēr varējām iegūt kontroli pār uzņēmumu, lai profesionāli to vadītu. Mums bija arī nekustamo īpašumu portfelis, nebijām apmierināti ar tā administrēšanu. Tie visi bija ilgtermiņā risināmi jautājumi. Mēs nebijām labā pozīcijā, un bija sajūta, ka mums kā ārvalstu investoriem nebūtu jāiet cauri tiesu sistēmai.

Ir ļoti daudz runāts par maksātnespējas administratoriem Latvijā. Tas nevar būt pareizi, ka 50 miljonus vērts īpašumu portfelis var tikt atņemts, un tad paiet četri gadi, kamēr to atgūst, bet pa to laiku portfeļa vērtība ir samazinājusies, nauda pazudusi. Tas nav normāls veids, kā veidot biznesu. Daži no šiem jautājumiem ir atrisināti Latvijā, Ārvalstu investoru padome Latvijā sadarbojas ar valdību, bet joprojām ir ļoti daudz izaicinājumu. Nesen tika nošauts cilvēks (maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus – red.). Vai Latvija tiešām grib sūtīt šādus signālus ārvalstu investoriem?

Varbūt reizēm ir vienkāršāk visu sākt no nulles vai iegādāties vairākuma daļas?

Jā, labs piemērs ir "Latvijas kuģniecība", kas pieder "Vitol" grupai. Uzņēmums aug un attīstās, nav mantotu problēmu. Kopš strādāju Latvijā, viens no mērķiem ir bijis atrisināt strīdus, atbrīvoties no aktīviem, kas nav mūsu pamatbizness, kā arī koncentrēties uz jomām, kurās strādājam labi.

Iepriekšējās intervijās esat minējis, ka "Vitol" izvērtē jaunu uzņēmumu iegādi.

"Vitol" investīciju stratēģija paredz, ka skatāmies uz dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, tiem ir ne tikai jāpelna, bet arī jāpalīdz mūsu pamatbiznesam – naftas produktu tirdzniecībai. Mēs vienmēr izskatām variantus.