Uzņēmums precizē, ka remontdarbu dēļ līdz piektdienas, 6. oktobra pulksten 18 tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve (ieskaitot operatīvo transportu) Tukuma ielā Jūrmalā (stacija "Ķemeri").

Kopumā uz valsts galvenajiem un reģionālās nozīmes ceļiem vēl saglabājas 35 pagaidu luksoforu posmi.

Lielākie satiksmes ierobežojumi valsts autoceļu tīklā ir Latgalē – no Varakļāniem līdz Viļāniem (A12), kur ir 12 luksoforu posmi, kā arī no Rēzeknes līdz Ludzai (A12), kur ir trīs luksoforu posmi. Tāpat satiksmes ierobežojums arī ir no Bašķiem līdz Preiļiem (P62), kur ir astoņi luksoforu posmi.

Savukārt Kurzemē satiksmes ierobežojumi ir pie Saldus (A9), kur ir seši luksoforu posmi un viens luksoforu pāris uz tilta pār Peksītes upi pie Zirņiem. Vidzemē satiksmes ierobežojums ir spēkā no Augšlīgatnes līdz Nītaurei (P32), kur ir četri luksoforu posmi.

Tāpat vēstīts, ka uz Rīgas apvedceļa (A4) pie tilta pār Mazo Juglu notiek būvdarbi un satiksme tur tiek organizēta pa vienu ceļa joslu. Lai arī darbdienās tur strādā satiksmes regulētāji, satiksme var būt palēnināta, īpaši virzienā uz Saulkalni, brīdina LVC.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" iesaka izmantot citus maršrutus, lai izvairītos no satiksmes ierobežojumiem.