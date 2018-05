Lai gan Ārlietu ministrija secinājusi, ka nav pareizi slēgt līgumu ar Tveras ieroču rūpnīcu par tramvaju piegādi, AS " Daugavpils satiksme" šovasar cer noslēgt līgumu ar ražotāju, intervijā NRA pauda uzņēmuma valdes loceklis Romans Savickis.

"Esam saņēmuši vēstuli no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, kurā teikts, ka Ārlietu ministrija ir izskatījusi šo jautājumu un atzīst, ka īsti pareizi slēgt līgumu ar Tveras rūpnīcu nebūtu, taču konkrēta aizlieguma nav – mums ir tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem. Šobrīd gaidām atbildi no Drošības policijas, kas izvērtē šo jautājumu pēc Daugavpils domes lūguma. Domāju, ka pavisam drīz būs pilnīga skaidrība, un ceram, ka līgumu ar ražotāju noslēgsim jau šovasar," intervijā laikrakstam klāsta Savickis.

Nolikums paredz, ka tramvajus piegādās astoņu mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Konkursā par tramvaju piegādi Daugavpils saņēma divus pieteikumus – viens bijis no jau pieminētās Tveras rūpnīcas Krievijā, bet otrs no Baltkrievijas. No Eiropas Savienības fondiem Daugavpilij bija atvēlēti 2,4 miljoni eiro. Lai gan Baltkrievijas tramvaju cena iekļāvās plānotajā finansējumā, neatbilstības konkursa nolikumam mudināja "Daugavpils satiksmi" izraudzīties Tveras rūpnīcā ražotos transportlīdzekļus, kuru cena atvēlēto summu pārsniedz par pusotru miljonu.

Šobrīd "Daugavpils satiksme" vēl nav atrisinājusi jautājumu par papildu finansējuma piesaisti iepirkumam. Savickis intervijā pauž, ka pēc aizdevuma plānots vērsties domē.

Vēstīts, ka Daugavpils pilsētas domes konkursā par jaunu tramvaju piegādi uzvarējis Lietuvas uzņēmums, kas sola tos vest no Tveras ieroču rūpnīcas. Tveras rūpnīca pieder uzņēmumam "Transmašholding". Koncerns plaši iesaistīts Krievijas militārajos pasūtījumos. Piemēram, uzņēmuma paspārnē strādājošais "Metrovagonmaš" ražo šasijas pretgaisa aizsardzības kompleksiem BUK, TOR un Tugansk.

Ārlietu ministrija vērtēja, ka Daugavpils pašvaldībai būtu rūpīgi un atbildīgi jāizvērtē sadarbības partneru izvēle tramvaju vagonu iepirkumā, ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas riskus.