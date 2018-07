Lietuvas Apelācijas tiesa pērn janvārī vērsās ES Tiesā, lūdzot noskaidrot, vai šis strīds var tikt izskatīts Lietuvas, nevis Latvijas tiesās, jo atbilstoši ES regulām strīds izskatāms tajā valstī, kur atrodas atbildētāju - šai gadījumā "airBaltic" un lidostas "Rīga" - juridiskās adreses. Taču regulas paredz izņēmumus, piemēram, gadījumā, ja strīds saistīts ar vietu, kur nodarīts kaitējums.

"flyLAL" vēlas pietiesāt kompensāciju par viņu skatījumā nelikumīgām "airBaltic" un Rīgas lidostas darbībām - varbūtēju vienošanos par zemākām cenām Rīgas lidostā. Kā uzskata "flyLAL", "airBaltic" ar negodīgu cenu veidošanas politiku Viļņas lidostā izstūmusi to no tirgus.

Lietuvas Apelācijas tiesa lūdza ES Tiesu atbildēt uz trim jautājumiem saistībā ar vietu, kur nodarīts kaitējums, kā arī uz jautājumu, vai ar šo strīdu bija saistīta "airBaltic" filiāle Lietuvā.

Jautājumā par valsti, kuras tiesām būtu jāizskata strīds, ES Tiesa norādījusi, ka to var darīt gan vienas, gan otras valsts tiesa atkarībā no lidsabiedrībai "flyLAL" nodarītā kaitējuma apstākļiem, kuri būtu jāizvērtē Lietuvas Apelācijas tiesai, neizskatot lietu pēc būtības. Ja lietā noskaidrotos, ka kaitējums radies saistībā ar "airBaltic" un Rīgas lidostas negodīgu vienošanos par atlaidēm, kaitējuma rašanās vieta būtu Latvija un strīds būtu jāizskata šīs valsts tiesās.

Tāpat būtu jālemj arī gadījumā, ja tiktu noteikts, ka "airBaltic" negodīgās cenas konkrētiem lidojumiem no Viļņas lidostas un uz to bija tikai šīs vienošanās realizēšanas soļi, secinājusi ES Tiesa.

Taču gadījumā, ja "airBaltic" negodīgā cenu politika būtu traktējama kā atsevišķs pārkāpums, kas saistīts ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, strīds būtu izskatāms Lietuvā, kur šīs darbības notikušas.

"Ja notikumi pamatlietā bija daļa no kopējās stratēģijas, kas vērsta uz "flyLAL" izstumšanu no tirgus attiecībā uz lidojumiem no Viļņas lidostas un uz to, un visi šie notikumi sekmēja kaitējuma nodarīšanu, tad iesniedzējtiesai pamatlietā izskatāmajā notikumu virknē jānosaka tas notikums, kam bija būtiskākā loma šīs stratēģijas īstenošanā," norādījusi ES Tiesa.

Tā arī konstatējusi, ka "flyLAL" pārdošanas apmēru samazināšanās "airBaltic" un Rīgas lidostas konkurenci kropļojošās darbības rezultātā var tikt uzskatīta par kaitējumu, pēc kura rašanās vietas principā var lemt par to, kuras valsts tiesu jurisdikcijā ir šis notikums, un šai gadījumā kaitējuma rašanās vieta ir Lietuva.

ES Tiesa arī atzinusi, ka strīds varēja būt saistīts ar "airBaltic" filiāles darbību Lietuvā, ja tā piedalījusies negodīgo cenu noteikšanā, piedāvājot šīs cenas tirgū. Par to, vai tā noticis, jālemj Lietuvas Apelācijas tiesai.

Viļņas apgabaltiesa 2016.gada janvārī pēc aptuveni septiņus gadus ilgas tiesāšanās secināja, ka "airBaltic" izmantojusi negodīgu konkurenci strīdus maršrutos, un nolēma, ka lidsabiedrībai "airBaltic" jāsamaksā "flyLAL" zaudējumu kompensācija 16,121 miljona eiro apmērā, bet Rīgas lidostu no atbildības atbrīvoja.

"airBaltic" spriedumu pārsūdzēja Lietuvas Apelāciju tiesā.

"flyLAL" tiesā vēlējās panākt 57,87 miljonu eiro zaudējumu kompensāciju no abiem Latvijas uzņēmumiem.