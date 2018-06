Latvijas lidsabiedrība " airBaltic " svētdien, 17. Jūnijā, īsi pēc pusnakts, Rīgā sagaidīja savu devīto 'Bombardier CS300' no kopumā 20 pasūtītajām lidmašīnām, novēroja portals "Delfi".

Kā liecina pagaidām oficiāli neapstiprināta informācija, drīz varētu sagaidīt arī desmito jauno "Bombardier" - YL-CSJ, kas rūpnīcā Monreālā ir gatavs pirmajam testa lidojumam.

Jau ziņots, ka "airBaltic" plāno nopirkt vēl 60 jaunas "Bombardier" CS300 lidmašīnas, pirmā piegāde varētu notikt 2019. gada ceturtajā ceturksnī.

Latvijas valstij pieder 80% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 20% akciju.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.