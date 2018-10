Latvijas nacionālās lidsabiedrības " airBaltic " meitas uzņēmums "airBalticTraining" savā īpaši izveidotajā centrā netālu no lidostas "Rīga" piedāvā plašu aviācijas apmācību pakalpojumu klāstu. Uzņēmums katru gadu apmāca aptuveni trīs tūkstošus nozarē strādājošo no visas pasaules – vairāk nekā 1500 pilotus, gandrīz 1000 stjuartus un vairākus simtus dažādu līmeņu vadītāju, kuri Rīgā ierodas no visas pasaules.